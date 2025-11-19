Boxe, a Montelupo una serata che celebra lo sport senza barriere

E’ un evento imperdibile quello che si svolgerà il prossimo 8 dicembre al Palazzetto dello sport di Montelupo Fiorentino, con il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino una serata organizzata dalla palestra SAF che porterà gli spettatori in un mondo fatto di passione, inclusione e cuore sportivo!

L'ASD Sempre Avanti Firenze è orgogliosa di presentare un evento di pugilato che celebra la disciplina in tutte le sue forme, promettendo uno spettacolo indimenticabile e ricco di emozioni lo sport che unisce coraggio, tecnica e inclusione!

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

Non un semplice evento, ma un vero e proprio viaggio attraverso la Boxe:

1 Incontro Professionistico: Il culmine della serata, dove si sfideranno atleti di alto livello.

1 Incontro di Paraboxe: La dimostrazione che lo sport non conosce barriere. Un momento di grandissima ispirazione e forza d'animo.

9 Incontri Dilettanti: Il futuro del pugilato, giovani talenti che saliranno sul ring per dimostrare il proprio valore con intensità e determinazione.

Evento clou della serata, un incontro di paraboxe dove l’atleta fiorentino Matteo Fabbri, che pratica la special boxe da c/a un anno e allenato dall’allenatore Simone Vannuzzi, presenta la sua esperienza e il significato profondo che sottolinea l’importanza dell’inclusività dello sport, uno strumento forte per rendere lo sport accessibile ai disabili, in quanto promuove benessere, autostima, integrazione sociale, dove la palestra diventa uno spazio di crescita, di gioia, di scoperta, indipendentemente dall’abilità personale. Ogni giorno tanti altri disabili hanno una storia da raccontare praticando lo sport,

come contesto educativo e di crescita, in quanto, anche nella disabilità, lo sport permette di conoscersi e riconoscersi come atleti ma soprattutto come persone. Considerazioni che riflettono la visione di uno sport aperto, accessibile e fondato sul valore della relazione umana, dunque la testimonianza di quanto lo sport possa diventare un linguaggio universale capace di unire, trasformare e restituire fiducia in sé stessi, ricordando che la forza di una comunità si misura nella capacità di correre insieme, ognuno con il proprio passo, verso lo stesso traguardo: quello dell’uguaglianza e del rispetto reciproco.

DATA: Lunedì 8 Dicembre 2025

Palazzetto dello Sport Montelupo Fiorentino

ORA DI INIZIO: Ore 16:00

