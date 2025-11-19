Buon compleanno, Pippi! A Palazzo Leggenda si festeggiano 80 anni della bambina dalle trecce rosse

Ottant’anni di avventure per la bambina più straordinaria al mondo che ha abbracciato generazioni. Lei è ‘Pippi Calzelunghe’, l’eroina nata dalla penna di Astrid Lindgren (scrittrice svedese, autrice di libri per bambini come ad esempio quelli di Pippi Calzelunghe, pubblicati in oltre cento Paesi e tradotti in sessanta lingue) che alla sua veneranda età continua a incantare bambine, bambini e adulti.

Per festeggiare questo traguardo e conoscere il messaggio della bambina dalle trecce rosse e i calzini fantasiosi e spaiati, a Empoli sarà dedicata un’intera giornata nella biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze dei ragazzi di via Paladini, Palazzo Leggenda, sabato 29 novembre 2025, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 con un laboratorio ‘no stop’, letture in inglese della storia dell’inarrestabile ‘Pippi’ ma anche con letture animate nella stanza del camino. E poi, una sorpresa!

Un buon compleanno dedicato ai più piccoli e a tutti coloro che non hanno smesso di sognare, di usare la fantasia e di divertirsi in compagnia delle più colorate e incredibili avventure di Pippi.

Il programma della giornata prevede: un laboratorio no stop “Costruisci la tua Pippi”. Come detto, per tutta la giornata, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, bambine e bambini potranno dare vita alla loro personale versione di Pippi con materiali creativi e un pizzico di colore. Un’attività per tutte le età, per giocare con la manualità e l’immaginazione. Ingresso libero.

Alle 10.30 ‘Once upon a story: Happy Birthday Pippi Longstocking!’: ready to meet the strongest and funniest girl in the world? Vieni in biblioteca a scoprire le avventure di Pippi Longstocking. Sarà l’occasione per leggere insieme la sua storia in inglese, imparare i nuovi vocaboli in lingua e costruire un burattino super colorato. (Da 6 a 10 anni). Prenotazione consigliata .

La festa proseguirà alle 17 con le letture ad alta voce ispirate a Pippi Calzelunghe. Dove? Ma nella magica stanza del camino, naturalmente. Letture animate: storie di amicizia, libertà e divertimento. L’età consigliata per questa attività è dai 3 agli 8 anni. Cosa portare? La voglia di avventura… e magari un paio di calze spaiate!

E infine…una piccola sorpresa realizzata dal gruppo Sferruzza Sferruzza dell’associazione “Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini”. L’ingresso è libero.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. Si consiglia la prenotazione per l'incontro - laboratorio in inglese delle 10.30.

Per informazioni e prenotazioni: Palazzo Leggenda (via Paladini), 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa