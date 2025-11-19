Centenario Francescano: incontro con Davide Rondoni al Convento di San Romano

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

Presentazione del libro 'La ferita, la letizia. Faccia a faccia con San Francesco' con intervento musicale sul Cantico delle creature

In occasione dell’VIII Centenario Francescano, l’Associazione Culturale Arco di Castruccio di Montopoli Val d’Arno, in collaborazione con la Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato, la Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo e il Convento Francescano dei Frati Minori di San Romano, ha organizzato un incontro speciale con il poeta, scrittore e drammaturgo Davide Rondoni, Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Francescane.

Durante l’evento: Davide Rondoni presenterà il suo libro “La ferita, la letizia. Faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo”. L’incontro sarà preceduto da un Intervento musicale a cura del Maestro Fabrizio Berni e voce di Francesca Fontanarosa Briganti con il Cantico delle creature di San Francesco.

All’evento, coordinato dalla Prof. Laura Baldini Presidente della Fondazione Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medio Evo, parteciperà il Vescovo di San Miniato, S.E. Giovanni Paccosi. Questo evento rappresenta un’occasione per incontrare la poesia e la spiritualità francescana attraverso una voce tra le più significative della letteratura contemporanea. Vi aspettiamo!

Giovedì 20 novembre – ore 18.00 Sala Medicea, Convento Frati Minori di San Romano

Fonte: Associazione Culturale Arco di Castruccio

Notizie correlate

Toscana
Attualità
19 Novembre 2025

'La salute delle donne': a Palazzo Strozzi Sacrati tra prevenzione, testimonianze e la campagna 'Io non odio'

Recita 'Io non odio', la campagna di comunicazione sui crimini di odio lanciata dalla Regione Toscana e a questa si ispira la mattinata che si svolge domani, giovedì 20 novembre, [...]

Pistoia
Attualità
19 Novembre 2025

'Oltre il silenzio': al Teatro Bolognini di Pistoia il primo appuntamento per la Giornata contro la violenza sulle donne

Domani, giovedì 20 novembre alle ore 9, il Piccolo Teatro Mauro Bolognini ospiterà il primo appuntamento del programma promosso dal Comune di Pistoia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione [...]

San Miniato
Attualità
19 Novembre 2025

San Miniato ospita la prima edizione del Torneo del Tartufo

Etrusca Basket San Miniato ha organizzato per domenica 30 novembre la prima edizione del Torneo del Tartufo. Il torneo vedrà sfidarsi le squadre del Basketball Club Lucca, Pallacanestro Don Bosco Livorno, [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina