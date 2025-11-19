Centenario Francescano: incontro con Davide Rondoni al Convento di San Romano

In occasione dell’VIII Centenario Francescano, l’Associazione Culturale Arco di Castruccio di Montopoli Val d’Arno, in collaborazione con la Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato, la Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo e il Convento Francescano dei Frati Minori di San Romano, ha organizzato un incontro speciale con il poeta, scrittore e drammaturgo Davide Rondoni, Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Francescane.

Durante l’evento: Davide Rondoni presenterà il suo libro “La ferita, la letizia. Faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo”. L’incontro sarà preceduto da un Intervento musicale a cura del Maestro Fabrizio Berni e voce di Francesca Fontanarosa Briganti con il Cantico delle creature di San Francesco.

All’evento, coordinato dalla Prof. Laura Baldini Presidente della Fondazione Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medio Evo, parteciperà il Vescovo di San Miniato, S.E. Giovanni Paccosi. Questo evento rappresenta un’occasione per incontrare la poesia e la spiritualità francescana attraverso una voce tra le più significative della letteratura contemporanea. Vi aspettiamo!

Giovedì 20 novembre – ore 18.00 Sala Medicea, Convento Frati Minori di San Romano

Fonte: Associazione Culturale Arco di Castruccio

