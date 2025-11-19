Coincidenze Culinarie: il gusto dell’incontro a Empoli

Empoli
Un viaggio tra i sapori del mondo insieme ai beneficiari del Progetto SAI Empolese Valdelsa

Sta per prendere il via Coincidenze Culinarie – Il gusto dell’incontro, un viaggio attraverso sapori e culture promosso da Canto rovesciato APS in collaborazione col Progetto SAI Empolese Valdelsa.

L’iniziativa propone quattro laboratori di cucina dedicati a tradizioni culinarie provenienti da diversi paesi del mondo – il 26 novembre la cucina subsahariana, il 27 novembre quella pakistana, il 3 dicembre la cucina ucraina e il 4 dicembre quella palestinese – per culminare il 10 dicembre, in occasione della Giornata dei Diritti Umani, in un apericena conclusivo con concerto di cori in cui sarà possibile assaggiare le ricette preparate nei precedenti incontri.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Dopolavoro Ferroviario di Empoli dalle 18.30 alle 21.00, con partecipazione a offerta libera; i posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria scrivendo a info@cantorovesciato.it.

Coincidenze Culinarie fa parte del percorso più ampio di Coincidenze Culturali, il progetto di Canto rovesciato APS realizzato con il contributo della Fondazione Il Cuore si Scioglie e patrocinato dal Comune di Empoli, che mira a valorizzare il quartiere della stazione di Empoli trasformandolo in un luogo di incontro, partecipazione e innovazione sociale. Attraverso eventi, laboratori e visite guidate, il progetto coinvolge persone con background differenti per promuovere la creatività come ponte tra culture, superando barriere e pregiudizi. Partner dell’iniziativa sono COeSO Empoli, Dopolavoro Ferroviario di Empoli, Associazione Prima Materia, Associazione Tra i Binari e Orme Radio, con la collaborazione del Progetto SAI Empolese Valdelsa.

coincidenze culturali_CUCINA

Fonte: Ufficio stampa

