Controlli della Polizia Stradale sulla A1 a Calenzano: 51 sanzioni e 12 patenti ritirate

Intensificati i controlli della Polizia sull’Autostrada A1 nel tratto di competenza del comune di Calenzano, con l'obiettivo di prevenire comportamenti di guida imprudenti e garantire maggiore sicurezza agli automobilisti.

Nella mattinata di lunedì 11 novembre, tre pattuglie della Sottosezione Autostradale di Firenze Nord hanno effettuato un’operazione mirata al rispetto del Codice della Strada. Il bilancio dell’attività è significativo: 51 sanzioni amministrative elevate e 12 patenti ritirate.

Tra le violazioni più frequenti spiccano quelle legate alla sicurezza passiva e alla distrazione: 41 automobilisti sono stati multati per mancato uso della cintura di sicurezza, 6 per l’utilizzo del cellulare durante la guida, 3 per omissione di documenti obbligatori e 1 per carenze strutturali del veicolo.

"La prevenzione è l’unica strategia efficace per ridurre incidenti e rischi sulle nostre strade", sottolinea la Polizia Stradale, ricordando che l’imprudenza alla guida può avere conseguenze gravi, non solo per chi guida ma anche per chi condivide la strada.

L’operazione di controllo conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza stradale e lancia un monito chiaro agli automobilisti: rispettare le regole non è un optional, ma una responsabilità quotidiana.

