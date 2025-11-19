Dimissioni Cellini dal Consiglio comunale, Romano e Giovannini (FI): "Preoccupazione per l'opposizione"

"Le dimissioni del consigliere Cellini dal Consiglio Comunale di Certaldo suscitano perplessità e preoccupazione". Così in una nota Giuseppe Romano, dirigente provinciale Forza Italia e Paolo Giovannini, coordinatore provinciale Forza Italia commentano le dimissioni di Pardo Cellini, capogruppo della lista Più Certaldo, dalla carica di consigliere comunale (Qui la notizia).

"Perplessità per le ragioni addotte a motivazione del gesto, ossia “per dedicarsi alle attività della omonima associazione Più Certaldo nonchè per consentire “anche ad altri componenti della lista di maturare esperienza diretta nelle istituzioni, sia in Consiglio che nelle Commisioni”. Ma le dimissioni per questo motivo sono solitamente compiute da chi, (ed è avvenuto in passato anche a Certaldo), dall’alto di una pluriennale esperienza, decide di cedere il campo alle cosidette nuove leve. Ma non è il caso del consigliere Cellini, che essendo un “novizio”, abbisognerebbe egli stesso di maturare questa esperienza. Il consiglio comunale e le commissioni come palestra certamente e sopratutto da parte di chi era candidato direttamente al ruolo di primo cittadino, senza una pregressa esperienza sul campo.

Non convince poi il riferimento alla “polverosa partitocrazia” che avrebbe “indebolito la partecipazione”. Il crescente distacco dei cittadini dalla politica è noto. Ma questo è avvenuto proprio per la scomparsa dei partiti storici. Forse anche il livello medio della classe politica attuale, inferiore a quello del passato, ha pesato sulla disaffezione. E’ noto a tutti il generale pianto del coccodrillo per i politici della prima repubblica. In ogni caso la presenza di una lista civica nel panorama politico certaldino non ha determinato un aumento di partecipazione dei cittadini. Alle ultime elezioni hanno votato il 6% di certaldini in meno rispetto al turno precedente. Il dato più negativo. Segno inequivocabile che la stanchezza e il distacco perdurano ed aumentano.

Rimane pertanto la preoccupazione - concludono Romano e Giovannini - che queste dimissioni provocano, per quello che concerne il ruolo dell’opposizione consiliare. Che è il primo livello di controllo dell’operato dalla maggioranza. Ed è il primo segnale di una democrazia effettiva e non formale".

