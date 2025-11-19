Falso allarme a Avane: il sopralluogo esclude la presenza di un altro ordigno bellico

Non è stato ritrovato un terzo ordigno a Empoli: falso allarme a Avane dove, nei giorni scorsi, erano scattati accertamenti in un terreno nei pressi del ponte, dopo la segnalazione lanciata da un cittadino che per diletto stava perlustrando la zona con un metal detector. Partite le verifiche, la zona era stata delimitata da un cartello con scritto "Attenzione, ordigno bellico". A evidenziarlo è il quotidiano La Nazione che oggi comunica del sopralluogo tecnico effettuato ieri mattina dagli artificieri militari, che ha dato appunto esito negativo. L'oggetto rilevato dal cittadino, che subito dopo lanciò l'allarme alle forze dell'ordine, sarebbe infatti un pezzo di metallo rotondo.

Nessun nuovo caso si aggiunge dunque agli altri due, registrati negli ultimi cinque mesi a Empoli. Il primo con la scoperta dell'ordigno bellico trovato nel maggio scorso e rimosso il 7 settembre, con un'evacuazione che ha coinvolto migliaia di residenti, e il secondo ritrovato circa dieci giorni fa sempre nel cantiere del futuro Teatro Il Ferruccio nell'area del Palazzo delle Esposizioni, per il quale è in corso la programmazione delle operazioni per la rimozione.

