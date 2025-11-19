Fucecchio, respinta la mozione di Forza Italia sulle fototrappole. Testai: "La maggioranza abbandona la città al degrado"

Politica e Opinioni Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile
Simone Testai (foto gonews.it)

"Nella seduta del 18 novembre 2025 il Consiglio Comunale di Fucecchio, a maggioranza PD, ha respinto la mozione presentata da Forza Italia che chiedeva l’installazione di fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Si tratta di strumenti semplici, adottati con successo in molti comuni italiani per i quali l’amministrazione era già stata impegnata a dotarsi già giugno 2021 con mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale.

E’ evidente che di fronte a un problema che colpisce ambiente, decoro urbano e tasche dei cittadini, Sindaco e Giunta vengono messi in discussione anche dalla stessa maggioranza che preferisce non agire. L’assurdo che nella discussione l’assessore all’ambiente ha comunicato il suo impegno nel voler mettere le fototrappole riconoscendone l’utilità, ma che di fronte a impegni precisi proprio la sua maggioranza si sia sottratta a dargli il massimo sostegno bocciando un impegno chiaro già assunto da quattro anni; di fatto invalidando la mozione unitaria del 2021.

Ben venga l’educazione ambientale, ma senza controlli e sanzioni chi abbandona rifiuti continuerà indisturbato a discapito dei cittadini fucecchiesi pagano ingiustamente due volte: le morosità e le spese aggiuntive richieste da Alia-Plures per raccogliere i rifiuti abbandonati.

La verità è che questa amministrazione è incapace di amministrare: si rifugia nella vuota ideologia, ma non mette in campo soluzioni concrete; Sindaco e Giunta sono responsabili diretti del degrado e dell’insicurezza che cresce in città, non sono supportati dalla loro maggioranza nell’azione di governano, opponendosi a provvedimenti come le fototrappole. La scelta del PD è quella di abbandonare Fucecchio al suo destino, di insicurezza, incuria e rifiuti abbandonati. Una maggioranza incapace di amministrare, che preferisce chiudere gli occhi e lasciare che siano i
cittadini a pagare il prezzo della loro immobilità".

Capogruppo Forza Italia Fucecchio Simone Testai

Notizie correlate

Caprai e Limite
Politica e Opinioni
18 Novembre 2025

Otto punti per la sicurezza, Marco Cordone (Lega) presenta il suo manifesto: "Non c'è libertà senza sicurezza"

Otto punti per la sicurezza: questo il manifesto presentato da Marco Cordone (segretario comunale di Fucecchio, vicesegretario provinciale vicario di Firenze della Lega Toscana Salvini Premier e fondatore del Comitato [...]

Fucecchio
Politica e Opinioni
15 Novembre 2025

Nuovi agenti municipale a Fucecchio, FI: "Fuori luogo toni trionfalistici"

Prendiamo atto della notizia che entro il mese di marzo del prossimo anno il distretto della polizia locale di Fucecchio sarà implementato con tre unità che vanno a sommarsi alle [...]

Fucecchio
Politica e Opinioni
14 Novembre 2025

Via 1 Settembre a Fucecchio, i residenti: "Strada troppo pericolosa, promesse disattese"

Torna al centro dell’attenzione la situazione di via 1 settembre, dove un gruppo di circa quaranta residenti denuncia una condizione di pericolosità sempre più grave e l’assenza di risposte da [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina