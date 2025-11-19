Fucecchio, respinta la mozione di Forza Italia sulle fototrappole. Testai: "La maggioranza abbandona la città al degrado"

"Nella seduta del 18 novembre 2025 il Consiglio Comunale di Fucecchio, a maggioranza PD, ha respinto la mozione presentata da Forza Italia che chiedeva l’installazione di fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Si tratta di strumenti semplici, adottati con successo in molti comuni italiani per i quali l’amministrazione era già stata impegnata a dotarsi già giugno 2021 con mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale.

E’ evidente che di fronte a un problema che colpisce ambiente, decoro urbano e tasche dei cittadini, Sindaco e Giunta vengono messi in discussione anche dalla stessa maggioranza che preferisce non agire. L’assurdo che nella discussione l’assessore all’ambiente ha comunicato il suo impegno nel voler mettere le fototrappole riconoscendone l’utilità, ma che di fronte a impegni precisi proprio la sua maggioranza si sia sottratta a dargli il massimo sostegno bocciando un impegno chiaro già assunto da quattro anni; di fatto invalidando la mozione unitaria del 2021.

Ben venga l’educazione ambientale, ma senza controlli e sanzioni chi abbandona rifiuti continuerà indisturbato a discapito dei cittadini fucecchiesi pagano ingiustamente due volte: le morosità e le spese aggiuntive richieste da Alia-Plures per raccogliere i rifiuti abbandonati.

La verità è che questa amministrazione è incapace di amministrare: si rifugia nella vuota ideologia, ma non mette in campo soluzioni concrete; Sindaco e Giunta sono responsabili diretti del degrado e dell’insicurezza che cresce in città, non sono supportati dalla loro maggioranza nell’azione di governano, opponendosi a provvedimenti come le fototrappole. La scelta del PD è quella di abbandonare Fucecchio al suo destino, di insicurezza, incuria e rifiuti abbandonati. Una maggioranza incapace di amministrare, che preferisce chiudere gli occhi e lasciare che siano i

cittadini a pagare il prezzo della loro immobilità".

Capogruppo Forza Italia Fucecchio Simone Testai

