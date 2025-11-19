Global Sumud Flotilla, il racconto in prima persona di Saverio Tommasi al MMAB di Montelupo

Il Comune di Montelupo Fiorentino organizza un appuntamento dedicato alla testimonianza diretta di Saverio Tommasi, giornalista e cittadino montelupino, che ha preso parte alla Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale impegnata nei temi dei diritti umani e della solidarietà a sostegno della Palestina.

L’incontro, in programma sabato 22 novembre 2025 alle ore 10.00 presso il MMAB (Piazza Vittorio Veneto, Montelupo Fiorentino), offrirà al pubblico l’occasione di approfondire un’esperienza complessa e umanamente intensa. Tommasi ripercorrerà le diverse fasi del viaggio: l’imbarco, l’abbordaggio, la fase di prigionia e infine il rimpatrio, restituendo un racconto personale di quanto vissuto dai partecipanti alla missione.

L’incontro offre un raro approfondimento su una vicenda di rilievo internazionale, attraverso la voce di chi l’ha vissuta in prima persona. Un’occasione per comprendere dinamiche spesso note solo attraverso le cronache e per ascoltare un racconto carico di dettagli, emozioni e contesto.

L’evento è promosso nell’ambito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani di cui il Comune di Montelupo fa parte, come attività di divulgazione e sensibilizzazione per favorire una cittadinanza consapevole e partecipe.

«La Comunità di Montelupo riabbraccierà sabato Saverio Tommasi che salpando ci ha fatto stare in grande apprensione ma nel contempo ha dato sfogo e soluzione a quel senso d’impotenza che tutti provavamo per i terribili accadimenti in Palestina. Noi eravamo lì con lui e le grandi manifestazioni di piazza in solidarietà ne hanno dato prova.

Sarà un modo per ringraziarlo per aver rischiato la propria incolumità per chiedere rispetto, sempre e ovunque, dei diritti umani fondamentali e del diritto internazionale. Il suo esempio ci spinge, come insegnava il nostro Maestro Lami deportato e assassinato nei lager, a non restare mai indifferenti di fronte alle ingiustizie.», afferma l’assessore alla memoria e alla pace Lorenzo Nesi.

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa