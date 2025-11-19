Guasto sulla rete idrica a Montaione: riparazione in corso

Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica di Montaione, oggi mercoledì 19 novembre è in corso un’interruzione nell’erogazione idrica a Montaione-capoluogo, Alberi e Mura.
I tecnici sono sul posto e si apprestano ad eseguire l’intervento di riparazione.
Il ripristino dell’erogazione idrica, previsto per le ore 13, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
Scusandosi per l’inconveniente, Acque ricorda che per aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque SpA
Notizie correlate
Tutte le notizie di Montaione
Capraia e Limite
Scuola e Università
15 Novembre 2025
Quasi 300 persone stamani al presidio organizzato dall’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite sotto il palazzo della giunta regionale in Piazza Duomo a Firenze. Docenti, personale ATA , famiglie, bambine [...]
Firenze
Attualità
8 Novembre 2025
Lunedì 10 novembre a Firenze è in programma un presidio di Flc Cgil Toscana dalle ore 14 in via Cavour davanti alla Prefettura per chiedere al governo di ritirare il [...]
Bientina
Attualità
7 Novembre 2025
Trenta comuni, oltre 250 persone presenti alla cena di apertura della 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. Non solo numeri, ma il segno di una nuova identità [...]
<< Indietro