A Sovigliana apre Hao Xi Hao, il nuovo multimarket di alta qualità: sabato mattina l’inaugurazione

'Hao Xi Hao' apre a Sovigliana. Il multimarket della catena, che conta 8 negozi in tutta Italia (2 in Toscana, 3 in Veneto e 3 in Lombardia), inaugura nel piano inferiore dell’ex discoteca Jaiss, uno spazio di circa 1000 mq, dopo un intervento di riqualificazione durato 7 mesi. Si tratta della seconda apertura all’interno dell’immobile, dopo quella di Mic Ramen, una delle più grandi catene specializzate in ramen con 30 locali sul territorio nazionale.

Il multimarket si presenta come un negozio che vende praticamente di tutto, tranne l’abbigliamento: dalla profumeria alla casa, dai giocattoli alla cartoleria. L’obiettivo è distinguersi dagli store dello stesso settore puntando sulla qualità, con un’immagine elegante già all’ingresso e riducendo al minimo i prodotti 'no brand' tipici dei negozi analoghi.

I lavori di ristrutturazione e la riapertura

A cinque anni dallo stop alla discoteca - prima per un tragico fatto di cronaca e poi per il Covid - i locali tornano a nuova vita. Dopo la decisione di chiudere la discoteca, nel 2021 la proprietà decise di cambiare rotta e trovare un nuovo indirizzo per l'immbobile. Ma come afferma Maurizio Marucci, della Vinci Investimenti Immobiliari Srl, proprietaria dell’immobile di viale Togliatti a Vinci, "una serie di nodi burocratici ne hanno rallentato l'iter. Soltanto grazie all’amministrazione comunale attuale, che ha sciolto questi nodi, ci ha permesso di dare il via ai lavori, completati in 6-7 mesi".

Con il via libera ai lavori, la proprietà ha cominciato a selezionare i migliori interlocutori per l’immobile: "La nostra scelta per la gestione degli spazi è ricaduta su due interlocutori, due catene in grado di dare la giusta immagine a viale Togliatti, una vetrina importante del territorio empolese, una via principale, che meritava una scelta di qualità – ha spiegato Marrucci –. La proprietà della catena Hao Xi Hao è un’azienda familiare che ha in progetto di ampliare la propria presenza in Toscana. L’abbiamo scelta per la qualità che offre e perché non insegue la logica del ribasso dei prezzi, ma propone merce come quella della grande distribuzione e con pochi prodotti no brand".

L’apertura è prevista per sabato 21 mattina, mentre nel pomeriggio è in programma un piccolo rinfresco per festeggiare l’inaugurazione dello store.

