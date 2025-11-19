I bambini progettano il campino di Marti: arrampicata e skate nei sogni dei più piccoli

Porte per un nuovo campo da calcio, una fionda che spara palloni, uno scivolo che colleghi direttamente la scuola al parco, un muro attrezzato per le arrampicate e una pista da ballo. Queste sono alcune delle proposte che i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze di Marti hanno disegnato e spiegato ai componenti della commissione consiliare cultura, alla sindaca Linda Vanni e alla responsabile del Settore IV lavori Pubblici l’architetta Ilaria Bellini. Ieri, martedì 18 novembre il Comune di Montopoli ha organizzato un laboratorio, rivolto esclusivamente agli under 18, per cominciare a progettare il nuovo campino di Marti, che si trova proprio dietro la scuola completamente ristrutturata.

«Abbiamo pensato a questa idea – spiegano la sindaca Linda Vanni e la presidente della commissione Marica Rossi – perché i bambini e le bambine della frazione mi hanno chiesto in più occasioni che fosse restituito loro uno spazio gioco importante. Un intervento già finanziato e previsto nel bilancio 2026 in una sorta di proseguimento di quel restyling che ha riguardato la scuola primaria. È stato bello ed emozionante ascoltare i loro sogni, da queste proposte partiremo per ideare il progetto e poi torneremo qui per mostrarglielo». Ogni partecipante al laboratorio aveva a disposizione matite colorate, pennarelli e piantine e possibili rendering da colorare, modificare e commentare. Tra le proposte un campo di calcio, basket e pallavolo, uno spazio per uno skatepark, un muro per i graffiti, magari di qualche sportivo famoso, un parcheggio per le bici, le fontanelle dell’acqua, degli spogliatoi, un barrettino per le merende, trampolini, salterelli, una pista ciclabile e un chiosco dove poter prendere i palloni per giocare senza doverseli portare da casa. «Ci hanno colpito le proposte non banali e molto pratiche che hanno ideato i bambini e le bambine – conclude la sindaca –. L’entusiasmo che hanno messo nel disegnare il loro campino dei sogni ci ha dimostrato quanto sia urgente riconsegnare quello spazio a tutta la comunità, soprattutto ai più piccoli».

Fonte: Toscana Consiglio Regionale