Impronte di Futuro, la seconda edizione del convegno incentrato sull’arte di educare

In occasione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dopo il successo della prima edizione, il Comune di Montopoli in val d’Arno organizza il convegno dedicato al mondo dell’educazione che riunisce insegnanti, educatrici, educatori, genitori, esperte, esperti, amministratori e amministratrici per condividere esperienze, visioni e buone pratiche.

Quest’anno “Impronte di Futuro” mette al centro l’arte di educare: un modo di essere fatto di gesti attenti, parole significative e scelte quotidiane che incidono sulla crescita dei più piccoli e delle più piccole e accendono una nuova consapevolezza negli adulti.

«La riflessione – spiega l’assessora all’istruzione Kendra Fiumanò - sarà sull’adultità e sui modelli educativi che viviamo oggi nella contemporaneità. Siamo orgogliose e felici di presentare il programma della seconda edizione. Grazie alla partecipazione di esperte del settore, il convegno di novembre si conferma un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative educative. Un tema a cui teniamo tantissimo perché siamo fortemente convinte che aiutare a crescere coinvolga non solo chi lavora nel mondo della scuola ma tutte e tutti noi. Perché, come ci piace ripetere: educare resta un fatto collettivo e plurale».

L’appuntamento è per sabato 22 novembre nell’aula didattica del Bosco di Unicoop Firenze a Montopoli in Val d’Arno. Si comincia alle 8.30 con la registrazione delle iscrizioni, alle 9 ci sarà un contributo musicale a cura della soprano Alessandra Marianelli a seguire i saluti istituzionali.

Alle 9.30 Silvia Demozzi, professoressa associata di pedagogia generale all’Università di Bologna, tratterà il tema "Educare Nella Contemporaneità". Di famiglie ed educazione parlerà Barbara Pagni, coordinatrice pedagogica zonale del Valdarno inferiore. "La cura di chi cura: educare al benessere" è il titolo dell’intervento di Maria Antonietta Nunnari pedagogista e formatrice di contesti educativi 0-6. A seguire spazio per dibattiti, riflessioni, domande e contributi. Dopo la pausa saranno presentati i servizi territoriali: Nido d'infanzia comunale Peter Pan, cooperativa Il Simbolo, Nido d'infanzia comunale Il Galeone Dorato, cooperativa Arnera, Spazio Gioco Il Gelsomino, Divino Amore. Modera Barbara Frosini coordinatrice pedagogica comunale Montopoli in Val d’Arno.

«I contributi ci aiuteranno a focalizzare il tema dell’educazione degli adulti, capire quali sono i modelli educativi di oggi, qual è la fatica di educare e quali sono le sfide e le opportunità – commenta Barbara Frosini -. Il sottotitolo del convegno è l’arte di educare, un’arte che presuppone la costruzioni di relazioni inedite, originali e mai duplicabili. Educare è una questione sociale, culturale e pubblica perché i contesti educativi sono i luoghi che la società predispone per garantire quella promozione e cura all’infanzia che permette alle comunità stesse di essere e divenire, società giuste e sostenibili».

Fonte: Comune di Montopoli in val d'Arno - Ufficio Stampa