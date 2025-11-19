In carcere 75enne per maltrattamenti in famiglia, aveva anche pistola non denunciata

Cronaca Castelfranco di Sotto
I Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito, nella serata del 14 novembre, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 75 anni, emessa dal Gip del Tribunale di Pisa. Il provvedimento nasce da un’indagine avviata per presunti maltrattamenti in famiglia.

L’inchiesta è partita dopo una segnalazione dei Servizi Sociali alla Procura di Pisa, che denunciava presunti maltrattamenti psicologici e minacce ai danni della moglie convivente. Gli accertamenti delegati dall’Autorità giudiziaria hanno portato alla scoperta, nella disponibilità dell’indagato, di una pistola calibro 9x21 non denunciata. L’arma, non risultata provento di reato, è stata sequestrata: sono in corso ulteriori verifiche per determinarne la provenienza e accertare eventuali altre irregolarità.

Dopo le formalità di rito, il 75enne è stato trasferito alla Casa circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Si ricorda che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel processo e che vige la presunzione di innocenza.

