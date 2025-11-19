Imprevista interruzione idrica nel comune di Montaione: ripristino previsto entro le ore 17

Acque comunica che a seguito del guasto verificatosi nella giornata di oggi, mercoledì 19 novembre, nel comune di Montaione, e a causa di ulteriori complicazioni emerse durante l’intervento sono tuttora in corso le operazioni di riparazione.
Il completo ripristino del servizio idrico a Montaione-capoluogo, Alberi e Mura è attualmente previsto entro le ore 17.
I tecnici sono sul posto e si apprestano ad eseguire l’intervento di riparazione.
Al momento della riattivazione, l’erogazione potrà essere accompagnata da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.
Acque si scusa per i disagi e informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Montaione
<< Indietro