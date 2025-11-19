'Io ti credo': a Impruneta tre giorni di iniziative contro la violenza sulle donne

Da domenica 23 novembre prende il via a Impruneta il progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne “Io ti credo”, promosso dal Gruppo Donne della Casa del Popolo di Impruneta in collaborazione con ARCI Firenze, con il supporto della Fondazione CR Firenze e il patrocinio del Comune di Impruneta. L’iniziativa, incentrata su cultura e benessere, si svolgerà presso la Casa del Popolo e durerà tre giorni.

Il Gruppo Donne, attivo presso la Casa del Popolo, si propone di creare uno spazio di riflessione, partecipazione, confronto e azione sul tema della violenza di genere in tutte le sue forme.

Il programma prevede per domenica 23 novembre una camminata di sensibilizzazione con partenza alle 16 da Piazza Buondelmonti, che condurrà alla Casa del Popolo, dove sarà inaugurata una mostra partecipata accompagnata da letture a cura del Gruppo Area di Sosta. La giornata si chiuderà alle 20 con la cena aperta del Gruppo Donne della Casa del Popolo.

Lunedì 24 novembre, presso la Sala Cinema, sarà proiettato il film “How to Have Sex” di Molly Manning Walker, seguito da un dibattito moderato da Lara Fabbrizzi.

Martedì 25 novembre, dalle 20.45, la compagnia Imago Lab presenterà uno spettacolo di danza, seguito dalla presentazione del libro di Sabina Leoncini.

"Questo progetto offre momenti concreti di partecipazione e riflessione per tutta la comunità. La violenza sulle donne è un tema che richiede attenzione costante e azioni condivise", dichiarano il sindaco Riccardo Lazzerini e l’assessora Lara Fabbrizzi.

Il Comune di Impruneta invita tutti i cittadini a partecipare alle iniziative, confermando l’impegno istituzionale nella promozione di una cultura di rispetto e parità.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa

Notizie correlate