'La salute delle donne': a Palazzo Strozzi Sacrati tra prevenzione, testimonianze e la campagna 'Io non odio'

Tra gli ospiti, la pianista e autrice Giuseppina Torre che racconterà la sua esperienza e eseguirà al piano alcuni dei suoi brani

Recita 'Io non odio', la campagna di comunicazione sui crimini di odio lanciata dalla Regione Toscana e a questa si ispira la mattinata che si svolge domani, giovedì 20 novembre, nell’ambito della Toscana delle Donne, dal titolo 'La salute delle donne'.

Alle ore 10 in sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10) si parlerà della salute delle donne e della campagna 'Io non odio'. Dopo i saluti del presidente Eugenio Giani e di Cristina Manetti, ideatrice del progetto 'La Toscana delle Donne', interverranno Simona Dei, direttrice generale di Ispro, Vittoria Doretti, responsabile della Rete Codice Rosa e Team della Rete Codice Rosa e del Centro di Ascolto regionale per i Crimini di Odio.

Quindi porterà la sua testimonianza Giuseppina Torre, pianista e compositrice che eseguirà alcuni brani al piano dal suo ultimo album.
Chiude Michela Maielli, dirigente del settore Assistenza Ospedaliera, Qualità e Reti Cliniche.

L’ingresso è libero.

Per iscriversi:
salutedelledonne2025.eventbrite.it

Fonte: Regione Toscana

