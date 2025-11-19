'Letture Piccine Picciò' alla Biblioteca comunale Adrio Puccini

Per la prima volta “Nati per Leggere” arriva a Santa Croce sull'Arno, alla biblioteca Adrio Puccini che da quest'anno ospita un appuntamento del programma. A Santa Croce l'incontro, “Letture Piccine Picciò”, si svolgerà sabato prossimo, 22 novembre in biblioteca alle 10. Un momento di lettura e gioco che si rivolge ai bambini fino a 3 anni e alle loro famiglie.

Il progetto “Nati per Leggere”, che tocca le biblioteche dell'Empolese Valdelsa della rete Rea. Net e in Valdarno coinvolge Castefranco di Sotto e Santa Croce ha come finalità la promozione della lettura in famiglia nei primi anni di vita del bambino.

A realizzare gli incontri nelle biblioteche sono operatrici che hanno seguito una specifica formazione, oltre ad avere qualifiche professionali per lavorare con i bambini. Si tratta quindi di Incontri quindi curati da personale altamente specializzato.

Il progetto, tra le varie finalità, oltre ad essere un primo approccio alla lettura ad alta voce, è anche un primo contatto con il mondo delle storie e quindi della narrazione.

L’incontro della biblioteca Adrio Puccini sarà un momento di condivisione, gioco e ascolto, pensato per coinvolgere attivamente tanto i bambini, quanto i loro accompagnatori, favorendo uno spazio di crescita comune.

Durante la mattinata saranno proposte letture animate e brevi narrazioni adatte ai bambini fino a 3 anni, con l’obiettivo di stimolare curiosità, attenzione e partecipazione. Un momento prezioso per vivere la biblioteca come luogo accogliente, inclusivo e a misura di famiglia. Un appuntamento da non perdere per immergersi insieme nella magia delle storie.

Gli incontri di lettura sono gratuiti, a cura delle volontarie NpL. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Adrio Puccini – Santa Croce sull’Arno 0571.30642 o biblioteca@comune.santacroce.pi.it

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa