Una staffetta contro il tumore: Lilt Firenze partecipa alla 3x7k Firenze Marathon Charity Run

Una corsa per sensibilizzare e raccogliere fondi contro il cancro. Lilt Firenze parteciperà alla staffetta 3x7k Firenze Marathon Charity Run, evento organizzato da Maratona di Firenze, che si svolgerà il 29 novembre nel Parco delle Cascine (partenza ore 10.30 dall'Ippodromo del Visarno), il giorno precedente la 41 esima Firenze Marathon.

L’iniziativa ludico-motoria è legata al programma “Charity” ufficiale della Firenze Marathon. Si tratta di percorrere 21 km in 3 runners (ogni partecipante 7 km circa) con lo scopo di coinvolgere non solo l’ambiente sportivo ma tutti i cittadini, famiglie, colleghi di lavoro, associazioni territoriali, no profit. L'obiettivo è costruire un charity program che possa permettere a tutti i partecipanti di correre per un'associazione e di aiutarla a raccogliere fondi.

Gli staffettisti avranno quindi l'opportunità di sostenere una delle Organizzazioni di volontariato aderenti al CharityRun, aggiungendo così al piacere della corsa anche quello di fare del bene.

"Lo sport è uno strumento per veicolare un messaggio di solidarietà ma è anche un alleato nella prevenzione delle malattie: la 3x7k Firenze Marathon Charity Run ci permette di far conoscere a più persone il nostro impegno quotidiano contro i tumori, ma anche promuovere uno stile di vita sano" afferma Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze.

L'iscrizione alla 3x7k Firenze Marathon Charity Run, nella squadra Lilt sosterrà le attività di lotta contro il cancro che da 100 anni la Lega Tumori porta avanti sul territorio.

Informazioni e iscrizioni (entro il 24 novembre) https://www.firenzemarathon.it.

Fonte: Ufficio stampa