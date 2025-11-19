Lutto nel giornalismo, è morto Domenico Mugnaini

Giornalismo toscano e non solo in lutto. È morto Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi, giornalista conosciuto e stimato da colleghi e colleghe. È scomparso all'età di 65 anni, in seguito a una lunga malattia, nella sua casa a Firenze circondato dalla sua famiglia. Tantissimi i messaggi di cordoglio, dal giornalismo alla politica e all'associazionismo dedicati in queste ore a Mugnaini, "Dodo" per gli amici e coloro che lo conoscevano.

In una nota Toscana Oggi ricorda la carriera del suo direttore. Dal settembre 2019 dirigeva il settimanale delle diocesi toscane, con cui da giovanissimo aveva iniziato a muovere i primi passi nel giornalismo. Corrispondente per "Il Popolo" dal 1987 al 1994, collaboratore di "Avvenire", aveva svolto il praticantato presso "La Gazzetta di Firenze" tra il 1989 e il 1991. Dal 1990 aveva iniziato la collaborazione con l'agenzia Asca. Dopo una collaborazione con il Gr2 Rai, dal 1993 al 1999 è stato Caporedattore per la Cecchi Gori Comunications, guidando la redazione giornalistica di Canale 10. Dal 1999 al 2002 ha lavorato all'ufficio stampa del Comune di Firenze; nel 2002 è diventato Redattore dell'agenzia Asca di Firenze. Nel 2004 è entrato come Redattore nella sede Ansa di Firenze, di cui nel 2018 è stato nominato Caposervizio aggiunto. Durante gli anni all’Asca e poi all’Ansa si è occupato principalmente politica ed economia, oltre alle grandi inchieste di cronaca nera e giudiziaria, come il processo per il Mostro di Firenze, la Strage dei Georgofili, il naufragio della Costa Concordia e fin dal 1990 le vicende legate alla banca Monte dei Paschi.

Nel 2015 ha curato l'ufficio stampa per la visita di Papa Francesco a Firenze. Dal 2017 era nel Consiglio di amministrazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore, da aprile 2019 a giugno 2022 è stato consigliere della Scuola di Arte Sacra di Firenze. Poi nel 2019 il ritorno a Toscana Oggi, che ha diretto fino all'ultimo. Era anche consigliere della Fisc, la federazione che riunisce i settimanali cattolici d'Italia. Nel 2023 ha ricevuto il premio giornalistico Pirovano-Liverani, organizzato dal Movimento per la Vita "per il suo impegno in difesa della vita". Mugnaini lascia la moglie Barbara e i figli Andrea e Giovanni.

Gonews.it e la XMediaGroup esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Domenico Mugnaini, professionista e giornalista stimato.

Ricordi e messaggi di cordoglio

Giani: "Voce corretta e di grande qualità"

"Con la scomparsa di Domenico Mugnaini perdiamo una voce autorevole, corretta e di grande qualità professionale. L'informazione e il giornalismo da oggi sono certamente più poveri. Lo ricordo partecipe e professionalmente ineccepibile in tante conferenze stampa o appuntamenti per giornalisti organizzati in Consiglio e in Giunta regionale. Mi ha sempre colpito la sua pacatezza nei modi e determinazione nel porre le sue domande, intelligenti e puntuali. Voglio inviare il mio cordoglio a sua moglie e ai suoi figli, ma anche a tutti quei colleghi che con lui hanno lavorato nelle varie testate, dall'Asca, all'Ansa a Toscana oggi, l'ultima testata che ha diretto". Questo il messaggio di cordoglio che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha indirizzato ai familiari di Domenico Mugnaini, il giornalista scomparso oggi dopo una lunga malattia.

Funaro: "Firenze perde voce autorevole dell'informazione"

"Apprendo con dolore della scomparsa di Domenico Mugnaini, giornalista di grande valore, attualmente direttore di Toscana Oggi. Firenze perde oggi una voce autorevole del mondo dell’informazione, capace di raccontare la nostra città e la nostra regione con rigore, passione e senso civico. Competenze che ha sempre dimostrato in tutte le sue tappe professionali, dalle agenzie di stampa alla carta stampata, ma anche all’ufficio stampa di Palazzo Vecchio, e ora alla guida di Toscana Oggi. Un percorso in cui si è sempre contraddistinto come profondo conoscitore delle istituzioni e interlocutore attento e preparato, offrendo sempre con il suo lavoro un contributo prezioso al dibattito pubblico e alla crescita culturale della comunità. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città, esprimo la mia vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui". Così la sindaca di Firenze Sara Funaro esprime cordoglio per la morte del giornalista Domenico Mugnaini.

Saccardi: "Caro amico, mi ha accompagnato da giornalista negli incarichi che ho ricoperto"

"Dodo, caro amico, mi hai accompagnato da giornalista negli incarichi che ho ricoperto con amicizia affetto e grande professionalità. Con la tua scomparsa, ci lascia un grande professionista a cui ero molto legata. Un abbraccio alla famiglia, ai colleghi e agli amici". Così la presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi.

Misericordie: "Un esempio di umanità, dedizione, forza e fede"

"La scomparsa di Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi, ci riempie di dolore e ci lascia con un grande vuoto dentro. Cerchiamo conforto in Dio misericordioso, nella fede che ha sempre accompagnato Domenico e lo ha sostenuto anche in questi ultimi difficili mesi. Era un grande amico delle Misericordie e non lo dimenticheremo. Oltre alle sue indiscutibili capacità professionali, al rigore e all’impegno totale profuso nel lavoro, di Domenico vogliamo ricordare la grande umanità e la dedizione completa che ha sempre dimostrato nel servizio alla Chiesa. Nella malattia ha dimostrato ancora una volta una grandissima forza e un grandissimo coraggio. E alla fine, quando ha sentito che era il momento, si è consegnato a Dio. Siamo vicini alla sua famiglia, alla moglie, ai figli e preghiamo il Signore perché li conforti e faccia sentire loro che Dodo oggi, dopo questa ultima faticosa prova, è accanto a lui e sorride".

Conferenza Episcopale Toscana: "Una grande perdita"

"È un momento di profondo dolore per tutta la Conferenza Episcopale Toscana. La scomparsa di Domenico Mugnaini è una grande perdita per tutte le nostre comunità e per quanti hanno sempre creduto in un giornalismo serio e al servizio della persona". Questa la dichiarazione del cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza Episcopale Toscana. "A nome mio e dei confratelli vescovi desideriamo esprimere le nostre condoglianze alla sua famiglia in questo momento di grande sconforto per sottolineare la nostra vicinanza, il nostro affetto e la nostra riconoscenza. Domenico è stato un giornalista esemplare, un direttore illuminato che ha saputo portare Toscana Oggi ad essere un giornale di riferimento non solo per il mondo cattolico toscano, ma anche per quel mondo laico con il quale non si è mai sottratto al confronto pacato, ma fermo. Mugnaini ha saputo creare una rete di rapporti e di scambio con tutte le realtà Toscane, ma è andato oltre allargando l'orizzonte a uno sguardo nazionale". "Il nostro direttore, così lo vogliamo ricordare - conclude Lojudice - , con il suo il modo deciso di comunicare e di fare giornalismo guardando al Vangelo senza paura e senza timori di confronto. Quando se ne va una persona cara non è mai possibile colmare il vuoto che lascia, ma certamente noi abbiamo il compito e il dovere di ricordarla. Nei prossimi giorni annunceremo alcune iniziative in sua memoria".

"La sua lunga esperienza professionale è stata segnata da una passione sincera e da una rara gentilezza d’animo" afferma in una nota il vescovo di Pistoia e Pescia Fausto Tardelli. "La Chiesa toscana gli è grata per il servizio generoso offerto negli anni, anche in occasioni delicate ed importanti come il Convegno ecclesiale nazionale e la visita di Papa Francesco a Firenze. In questo momento di dolore, mi unisco nella preghiera alla famiglia a cui porgo le mie sentite condoglianze".

Donzelli (FdI): "Se ne va un pezzo di Firenze"

"Con Domenico Mugnaini se ne va un pezzo di Firenze, un uomo che è stato punto di riferimento per generazioni di cronisti e di politici, con la sua capacità unica di interpretare il ruolo di giornalista nel rapporto con le istituzioni. Dodo era una persona franca e diretta, con cui ci si poteva confrontare in modo aperto: rappresentava per tutti un'istituzione, a prescindere dal modo di vedere le cose e il mondo. La sua perdita ci provoca un gran dolore, condoglianze alla famiglia e alle tantissime persone legate a lui per essere stato un riferimento nella loro vita o professione". Lo scrive in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

Confcooperative Toscana: "Grande perdita per la nostra regione"

"Con la morte di Domenico Mugnaini perdiamo una voce autorevole del giornalismo toscano, un professionista che ha saputo raccontare con equilibrio e responsabilità la vita sociale, ecclesiale, civile e culturale dei nostri territori". A dirlo è Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana, esprimendo il cordoglio di tutta l’associazione per la scomparsa del direttore di Toscana Oggi. "Anche per il mondo cooperativo Mugnaini è stato un interlocutore attento e competente, capace di dare spazio e ascolto alle cooperative toscane. Come Confcooperative Toscana siamo vicini alla famiglia, alla redazione di Toscana Oggi e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un tratto di strada umana e professionale".

Il cordoglio della Cisl

La Cisl Toscana esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi e si stringe con affetto alla sua famiglia e alla redazione del settimanale. Ci lascia un giornalista bravissimo e rigoroso, che ha sempre messo nella sua professione impegno totale e instancabile: un esempio di quanto nobile possa essere il lavoro quando vissuto con passione. Ma di Domenico ricordiamo anche la grande umanità, la sensibilità alle tematiche sociali, l’attenzione al lavoro e ad un’economia che non schiacci l’uomo ma sia piuttosto a servizio dell’umano, ai percorsi di partecipazione, alla politica intesa come servizio e come strumento per ‘uscire insieme’ dai problemi. Ci mancheranno la sua presenza, la sua penna, il suo esempio.

Mazzetti (FI): "Perdiamo persona che animava il dialogo costruttivo"

"Una perdita non solo per il giornalismo ma per tutta la nostra Toscana: con Domenico Mugnaini se ne va un giornalista con la schiena dritta, autorevole e rigoroso anche nel ricostruire vicende complesse, una voce di cui sentiremo la mancanza, capace di animare quel necessario dialogo tra le componenti della società, con quell'attenzione all'essere umano, e alla dignità della vita, figlia dei valori cristiani popolari e liberali di cui tutti siamo compenetrati. Mi unisco al dolore della famiglia e dei colleghi di Toscana Oggi". Questo il messaggio dell'On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.

Il cordoglio di CNA Toscana

"CNA Toscana esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Direttore di "Toscana Oggi" Domenico Mugnaini, giornalista di grande esperienza e sensibilità. Una grande perdita non solo per il mondo della stampa della nostra regione, Mugnaini, nella sua pluriennale esperienza ha sempre mostrato attenzione, competenza e sensibilità. La precisione dei suoi resoconti era un chiaro segno di un grande lavoro di studio e ricerca. CNA Toscana esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la redazione di “Toscana Oggi”, con la certezza che il segno e il messaggio che Domenico Mugnaini lascia non saranno dimenticati".

Notizie correlate