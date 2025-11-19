Lutto nella Croce Rossa Italiana di Certaldo, è scomparso il volontario Taviano Federighi

Grande dolore a Certaldo e nel Comitato della Croce Rossa Italiana per la morte del volontario Taviano Federighi, in seguito a una malattia. "Grande sgomento in tutto il comitato" si legge sulla pagina social della Croce Rossa Italiana di Certaldo nel post dedicato a Federighi, scomparso all'età di 77 anni. Una grande perdita per l'associazionismo del territorio, in cui era impegnato da molti anni come responsabile amministrativo del Comitato di Certaldo. "Persona seria e scrupolosa nel tenere la nostra contabilità. Ci mancherà tanto" aggiungono dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Certaldo. "Un abbraccio alla moglie Mariassunta, anche lei volontaria, alla figlia Pamela e al figlio Riccardo. Ciao Taviano, ci mancherai".

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: