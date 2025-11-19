Maxi sequestro di droga a Firenze: arrestati un 50enne e un 34enne

Un’operazione congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Municipale di Firenze ha portato all’arresto di un cittadino italiano di 50 anni e di un cittadino albanese di 34, con il sequestro di un’ingente quantità di droga tra hashish, marijuana, cocaina, anfetamine ed ecstasy.

L’intervento è scattato la sera del 14 novembre in via Senese, dove gli agenti dei Commissariati Rifredi-Peretola e San Giovanni, insieme alla Municipale, stavano monitorando da giorni il 50enne, notato mentre prelevava contanti da un istituto di credito. L’uomo è stato seguito fino a via Michelucci, dove è avvenuto un incontro e uno scambio con il 34enne.

Il giovane albanese è stato subito fermato: con sé aveva quattro bustine di marijuana (16,5 grammi), due cellulari e 200 euro in auto. Poco dopo è stato bloccato anche il 50enne, trovato con due bustine di marijuana (5 grammi) e cinque panetti di hashish per circa 490 grammi.

La perquisizione dell’abitazione dell’italiano ha rivelato un vero magazzino della droga: oltre 2.300 euro in contanti, una macchina per il sottovuoto, tre bilancini e grandi quantità di stupefacenti, tra cui 2,5 kg di hashish, 2 kg di marijuana, oltre 800 grammi di ecstasy/Mdma, 816 grammi di cocaina, 613 grammi di anfetamine, oltre a ketamina, funghi allucinogeni e presunto Lsd.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 50enne è stato trasferito al carcere di Sollicciano, mentre il 34enne è stato posto ai domiciliari.

Le accuse restano da accertare nel processo e gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva, come previsto dalla normativa vigente.