Nasce PremioPozzalePodcast, tre puntate di approfondimento sui libri vincitori

La cerimonia del Premio Pozzale - Luigi Russo è alle porte: sabato 6 dicembre alle 18 si terrà la 72esima edizione nella Sala Maggiore della biblioteca comunale 'Renato Fucini'. Ospiti gli autori dei tre libri vincitori: Roberta Mori, autrice di 'Svegliarsi adulti. Vita di Sandro Delmastro, capo partigiano e amico di Primo Levi', Marzio G. Mian, autore di 'Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia' e Simone Torino, autore di 'Macaco'.

Proprio per approfondire la conoscenza di queste tre opere è nato PremioPozzalePodcast, un videopodcast in tre puntate a cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Empoli, del comitato organizzatore del Premio Pozzale-Luigi Russo e della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli per entrare più in profondità tra i temi e le pagine dei tre libri premiati.

In ogni puntata sarà intervistata una componente del comitato del Pozzale e sarà presente un contributo video da parte dell'autore in merito alle scelte stilistiche e tematiche del loro volume. Un invito alla scoperta delle opere o un approfondimento informale in un salotto del tutto eccezionale, ossia la Sala Tassinari della biblioteca comunale.

Si comincia oggi, mercoledì 19 novembre 2025, con 'Svegliarsi adulti' di Roberta Mori: per la prima puntata a dialogare con Elia Billero, coordinatore dell'Ufficio Stampa, è la presidente del Comitato, Francesca Cecchi.

Il video è disponibile su Youtube al link https://youtu.be/aiCI5UGjSvk e sarà disponibile anche sui social del Comune di Empoli. Mercoledì 26 novembre verrà lanciata la seconda puntata, dedicata a Volga Blues, e mercoledì 3 dicembre la terza e ultima puntata sul libro 'Macaco'.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa