'Oltre il silenzio': al Teatro Bolognini di Pistoia il primo appuntamento per la Giornata contro la violenza sulle donne

Domani, giovedì 20 novembre alle ore 9, il Piccolo Teatro Mauro Bolognini ospiterà il primo appuntamento del programma promosso dal Comune di Pistoia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che quest’anno ha come tema “Oltre il silenzio”.

L’incontro, dal titolo “Discorso intorno alla violenza di genere”, partirà dal libro “Magnifico e tremendo stava l’amore”. Parteciperanno le studentesse e gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, l’autrice Maria Grazia Calandrone, le protagoniste Luciana Cristallo e Susanna Bruno e la Consigliera di Parità Chiara Mazzeo.

Porterà i saluti istituzionali Anna Maria Celesti, vicesindaco del Comune di Pistoia e presidente della SdS Pistoiese. L’introduzione sarà affidata a Maria Grazia Fedi, funzionario dell’Ufficio Cultura, mentre la moderazione degli interventi sarà curata da Chiara Pierotti, dirigente del Servizio Personale e Politiche di inclusione sociale.

"Domani saremo insieme alle scuole superiori di Pistoia, per un momento di riflessione collettiva che sentiamo urgente e necessario - sottolinea il vicesindaco, assessore alle politiche di inclusione sociale e parti opportunità e presidente della Sds Anna Maria Celesti -. Ringrazio di cuore la scrittrice e la protagonista del libro magnifico e tremendo Stava l’amore, un’opera capace di raccontare con verità e coraggio ciò che troppo spesso rimane nascosto nel silenzio e nella paura.

Abbiamo scelto di partire da questo libro perché crediamo che le parole, quando sono autentiche e profonde, possano aprire varchi, scuotere le coscienze e generare cambiamento. La violenza di genere non è un problema privato: è una ferita aperta della nostra società, una responsabilità collettiva. La cultura, l’educazione e la capacità di ascolto sono gli strumenti più forti che abbiamo per prevenirla".

L’iniziativa è promossa da Centro Antiviolenza Aiutodonna, SDS Pistoiese, Servizio Politiche di inclusione sociale e Pari Opportunità del Comune di Pistoia e Cooperativa Incontro.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa