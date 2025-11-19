Trasporto pubblico a Pisa in tilt: veicoli in sosta vietata fermano Linee 5 e 14

Stamani il servizio bus del trasporto pubblico locale a Pisa ha dovuto subire blocchi, ritardi e deviazioni a causa di veicoli parcheggiati in sosta vietata. Solo dopo l’intervento della Polizia Municipale i bus hanno potuto transitare, ma con pesanti ripercussioni sulla regolarità del servizio.

Per tali ragioni, at-autolinee toscane ha dato mandato al proprio ufficio legale di intraprendere azioni legali, sia in sede civile che in sede penale, nei confronti dei proprietari dei veicoli che, parcheggiati in divieto di sosta, hanno provocato una interruzione del pubblico servizio e hanno causato danni diretti e indiretti ad autolinee toscane e ai propri clienti.

Attorno alle ore 9:00 in via Betti a Pisa, un’auto parcheggiata in divieto di sosta ha bloccato il transito di un bus della ditta Sequi, ciò ha provocato di conseguenza il blocco del bus at della Linea 14 (da Pisa a Cisanello) giunto nel frattempo. Il blocco si è protratto per circa 1 ora, con i bus della Linea 14 deviati dalla Polizia Municipale nell’attesa che la strada fosse liberata e resa percorribile. Cosa avvenuta solo dopo le ore 10:00.

Poco dopo le ore 9:10 a Pisa in via Cerboni, a causa di un furgone parcheggiato in divieto di sosta, un bus della Linea 5 è costretto a fermarsi. Solo grazie all’intervento della Polizia Municipale dopo circa 30 minuti il bus riesce a fare manovra e a transitare, così completa il proprio servizio di trasporto pubblico, ma con notevole ritardo rispetto ai tempi di percorrenza previsti. Le corse successive sono deviate dalla Polizia Municipale in attesa del carroattrezzi per la rimozione del veicolo in sosta vietata. Dopo oltre 1 ora i servizi bus della Linea 5 sono potuti tornare regolari.

Fonte: AT - Ufficio stampa

