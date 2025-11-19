Politiche giovanili, a Ripalta un nuovo centro giovani e la sede della Consulta giovanile

Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e la Consulta giovanile di Vinci lo scorso sabato 15 novembre hanno effettuato un sopralluogo al cantiere del progetto “Radici Future” (nell’ex area Tamburini), a Ripalta, dove sorgeranno 14 nuovi alloggi da destinare a canone calmierato a studenti e giovani lavoratori, insieme a un nuovo giardino e a degli impianti sportivi, il tutto finanziato con le risorse del PINQuA, un programma di investimenti del PNRR per la rigenerazione urbana.

All’interno dell’area, nella zona centrale, è previsto anche uno spazio dedicato al nuovo Centro di Aggregazione Giovanile, che si aggiungerà a quello già presente a Sovigliana, nonché alla sede della Consulta giovanile. La consegna dei lavori è prevista per la primavera del 2026.

Il sindaco, accompagnato da Mila Chini, assessora con delega alle politiche sulla casa, e da Lorenzo Micheli, consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, ha visitato i locali destinati ai progetti, guidato dai responsabili del cantiere.

“Come amministrazione comunale, abbiamo deciso di assegnare un budget a disposizione della Consulta per pianificare insieme l'acquisto degli arredi e attrezzature che serviranno a rendere l'edificio funzionale alle attività che saranno organizzate”, ha spiegato Vanni durante il sopralluogo.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa