Primo posto per 'Le Tentazioni' di Vinci alla terza edizione del concorso 'Budino di riso - Il dessert fiorentino'

Martedì 18 novembre, dalle 11 alle 13, presso il Cartabianca Soffiano in via Masolino 8 a Firenze - l'ultimo nato del prestigioso gruppo ristorativo e pasticcero fiorentino - ha avuto luogo la terza edizione del pastry contest “Budino di riso – Il dessert fiorentino” aperto a pasticcerie e forni dell'area metropolitana. L'evento è stato presentato da Maurizio Melani, giornalista, docente di marketing e fondatore di Festival delle Pasticcerie.

Vincitore con 76 punti è risultato LE TENTAZIONI (Vinci) che ha staccato di sole 2 lunghezze la PASTICCERIA CESARE di Firenze (viale G. D'Annunzio). Terza classificata la bottega storica fiorentina FORNO BECAGLI (Borgognissanti).

CONCORRENTI

Qui di seguito la lista completa dei 17 concorrenti suddivisa per Comune di provenienza: Antico forno Fabbri, Forno all'Angolo, Forno Becagli, Caffè Giacosa, Pasticceria Cesare, Pasticceria gelateria Il Barroccino, Pasticceria La Fama, Pasticceria Magnolia (Firenze), Pasticceria Vannino (Calenzano), Gran Caffè, Pasticceria Fani (Sesto Fiorentino), Hangar Caffè (Campi Bisenzio), Il fornaio di Scandicci (Scandicci), Pasticceria Pimpina (Montelupo fiorentino e Cerbaia), Pasticceria Ginella (Grassina), Pasticceria Le Tentazioni (Vinci), Forno Maninpasta (Londa).

GIURIA

A decretare il podio, una giuria di pastry chef ed esperti gastronomi con a capo Raffaele Musacco, pastry chef e docente di alta pasticceria attualmente presso Carra spa. Insieme a lui nella giuria tecnica Michele Mancini chef, pastry chef e docente internazionale di alta cucina, Massimo Cortini pastry chef e maestro di panificazione. Nella giuria specializzata Luciano e Ricciardo Artusi, Francesco Giusti, trainer presso la Espresso Academy di Mokaflor, Roberto Rizzo, consulente per la internazionalizzazione delle imprese food toscane, Nicoletta Curradi giornalista presso l'agenzia nazionale di stampa “Agenfood”, Daniela Mugnai giornalista di “Vetrina Toscana” agenzia della Regione Toscana.

PREMI

Ai primi 3 classificati una pergamena ricordo a cura di Festival delle Pasticcerie, targhe commemorative a cura di Carra distribuzione spa (nota azienda italiana di fornitura per pasticcerie, forni, ristoranti e main sponsor dell'evento) e un corso professionale di “Coffee making” - per migliorare anche questo lato dell'offerta commerciale dei bar pasticceria - offerto dalla Mokaflor Espresso Academy partner della manifestazione.

ORGANIZZATORI

L'evento è stato organizzato da Festival delle Pasticcerie (contenitore di oltre 150 aziende con i migliori forni e pasticcerie dell'area metropolitana) e dal catering di tradizioni fiorentine Casa della Nella: dal 2005 creatori di tutti i pastry contest legati alle tradizioni dolciarie dell'area metropolitana come “La miglior schiacciata alla Fiorentina” (15 edizioni svolte), “La miglior schiacciata con l'uva” (8 edizioni svolte), “Lo zuccotto fiorentino – Il Rinascimento in tavola”, “Pan di Ramerino – Il Medioevo fiorentino”, “Il miglior cantuccio classico”. L'evento è stato svolto in collaborazione con Cartabianca, prestigioso gruppo ristorativo e pasticcero fiorentino con 7 punti vendita tra Firenze e Prato.

LA RICETTA DEL VINCITORE

"Bisogna avere estrema cura per la cottura del riso che deve essere di ottima qualità - sottolinea il pastry chef vincitore Renato Migliorucci - per far sì che il chicco rimanga integro. Inoltre è fondamentale un giusto equilibrio di aromi naturali, vaniglia, arancio e limone”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Vi aspettiamo per il prossimo evento da noi organizzato: − 29 e 30 novembre “Calenzano Christmas” presso il palaeventi “Start” di Calenzano, il megamarket dei regali e dolci di Natale di Firenze e provincia con 800 mq e 2 interi piani: piano terra pasticcerie, forni e numerose aziende da Firenze e Lucca Comics; primo piano artigianato toscano, libreria. − Da gennaio 2026 tornano i concorsi sui cantucci, schiacciata alla fiorentina, etc.

Fonte: Ufficio stampa