Regione, domani le deleghe agli assessori. Giani: "Nessun caso Nardini"

Domani mattina, alle 10.30, si terrà la riunione di giunta che anticiperà l’annuncio ufficiale delle deleghe per gli otto assessori della giunta Giani-bis. A confermarlo è lo stesso presidente della Regione Toscana, che al termine del Consiglio regionale di oggi ha parlato dei "ritocchi finali" prima della suddivisione dei compiti e dell’attribuzione delle deleghe, incluso il ruolo del nuovo sottosegretario.

Secondo Giani, non ci sarebbero "nodi irrisolti", ma la definizione delle deleghe dovrà essere "armoniosa", considerando che cinque degli assessori sono nuovi e che per la prima volta viene nominato un sottosegretario. Il governatore ha sottolineato come cinque anni fa l’iter fosse stato "molto più laborioso", descrivendolo come un vero e proprio banco di prova per la coalizione, superato oggi senza difficoltà.

Giani ha parlato di "discussioni più che gestibili" e di una prospettiva di "ottimo lavoro di squadra". Smentita inoltre la presunta difficoltà legata alle deleghe dell’assessora Alessandra Nardini: "Un caso Nardini? Direi proprio di no, mi sembra fuori da ogni dimensione".

Notizie correlate