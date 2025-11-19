Regione, domani le deleghe agli assessori. Giani: "Nessun caso Nardini"

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Il governatore rassicura: assegnazione delle deleghe più semplice rispetto a cinque anni fa

Domani mattina, alle 10.30, si terrà la riunione di giunta che anticiperà l’annuncio ufficiale delle deleghe per gli otto assessori della giunta Giani-bis. A confermarlo è lo stesso presidente della Regione Toscana, che al termine del Consiglio regionale di oggi ha parlato dei "ritocchi finali" prima della suddivisione dei compiti e dell’attribuzione delle deleghe, incluso il ruolo del nuovo sottosegretario.

Secondo Giani, non ci sarebbero "nodi irrisolti", ma la definizione delle deleghe dovrà essere "armoniosa", considerando che cinque degli assessori sono nuovi e che per la prima volta viene nominato un sottosegretario. Il governatore ha sottolineato come cinque anni fa l’iter fosse stato "molto più laborioso", descrivendolo come un vero e proprio banco di prova per la coalizione, superato oggi senza difficoltà.

Giani ha parlato di "discussioni più che gestibili" e di una prospettiva di "ottimo lavoro di squadra". Smentita inoltre la presunta difficoltà legata alle deleghe dell’assessora Alessandra Nardini: "Un caso Nardini? Direi proprio di no, mi sembra fuori da ogni dimensione".

Notizie correlate

Firenze
Attualità
19 Novembre 2025

Screening gratuito per HCV: test rapidi in piazza Duomo a Firenze

In occasione della manifestazione regionale “La Toscana delle Donne”, prosegue la campagna di screening gratuito per l’HCV (epatite C) promossa dalla Regione Toscana e rivolta ai cittadini nati tra il [...]

Firenze
Attualità
19 Novembre 2025

'La musica, la guerra, la pace': a Firenze il convegno che fa della musica un incontro fra popoli e culture

Sabato 22 novembre – mattina e pomeriggio – si svolgerà a Firenze, presso la Sala di Sant’Apollonia in via San Gallo 25, il convegno “La musica, la guerra, la pace. [...]

Firenze
Attualità
19 Novembre 2025

Consiglio comunale, approvato l’avvio dell’iter per l’incompatibilità tra carica di sindaco e consigliere regionale

Il Consiglio comunale lunedì scorso ha approvato l’avvio del procedimento di contestazione della causa di incompatibilità al Sindaco a seguito della proclamazione a consigliere dell'Assemblea Legislativa della Toscana. La delibera è passata [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina