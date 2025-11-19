Resta in carcere l'aggressore al volontario della Misericordia di Empoli

Resta in carcere l'uomo arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo l'aggressione al volontario della Misericordia di Empoli, fuori dalla mensa Emmaus in via XI Febbraio. Come riportato oggi dai quotidiani il giudice Gianluca Mancuso ha convalidato il fermo del 40enne di origini nigeriane, che non era presente all'udienza di convalida ieri mattina.

Frequentatore abituale della mensa gestita dalla Misericordia, nella mattina di venerdì 14 novembre si è scagliato contro il volontario di 84 anni, Antonio Turrisi, finito in ospedale d'urgenza con fratture multiple e lesioni. Operato, è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. Familiari, cittadini e la Misericordia di Empoli proseguono nella vicinanza a Turrisi: due sere fa si sono riuniti nella cappella dell'Annunciazione della Misericordia per una veglia di preghiera.

 

