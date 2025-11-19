San Miniato ospita la prima edizione del Torneo del Tartufo

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

Basket e spettacolo domenica 30 novembre con Etrusca Basket, Virtus Bologna, Basketball Club Lucca e Pallacanestro Don Bosco Livorno

Etrusca Basket San Miniato ha organizzato per domenica 30 novembre la prima edizione del Torneo del Tartufo. Il torneo vedrà sfidarsi le squadre del Basketball Club Lucca, Pallacanestro Don Bosco Livorno, Etrusca Basket e Virtus Bologna.

Il programma:

Ore 9: Etrusca Basket – Basketball Club Lucca

Ore 10.30: Pallacanestro Don Bosco Livorno – Virtus Bologna

Ore 12: Finale per il terzo e quarto posto

Ore 13.30: Finalissima per il primo e secondo posto

Ore 15: Premiazioni

San_Miniato_Torneo_del_Tartufo_1

San_Miniato_Torneo_del_Tartufo_2

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Attualità
19 Novembre 2025

'Letture Piccine Picciò' alla Biblioteca comunale Adrio Puccini

Per la prima volta “Nati per Leggere” arriva a Santa Croce sull'Arno, alla biblioteca Adrio Puccini che da quest'anno ospita un appuntamento del programma. A Santa Croce l'incontro, “Letture Piccine [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
19 Novembre 2025

I bambini progettano il campino di Marti: arrampicata e skate nei sogni dei più piccoli

Porte per un nuovo campo da calcio, una fionda che spara palloni, uno scivolo che colleghi direttamente la scuola al parco, un muro attrezzato per le arrampicate e una pista [...]

Firenze
Attualità
19 Novembre 2025

Screening gratuito per HCV: test rapidi in piazza Duomo a Firenze

In occasione della manifestazione regionale “La Toscana delle Donne”, prosegue la campagna di screening gratuito per l’HCV (epatite C) promossa dalla Regione Toscana e rivolta ai cittadini nati tra il [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina