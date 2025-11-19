San Miniato ospita la prima edizione del Torneo del Tartufo

Basket e spettacolo domenica 30 novembre con Etrusca Basket, Virtus Bologna, Basketball Club Lucca e Pallacanestro Don Bosco Livorno
Etrusca Basket San Miniato ha organizzato per domenica 30 novembre la prima edizione del Torneo del Tartufo. Il torneo vedrà sfidarsi le squadre del Basketball Club Lucca, Pallacanestro Don Bosco Livorno, Etrusca Basket e Virtus Bologna.
Il programma:
Ore 9: Etrusca Basket – Basketball Club Lucca
Ore 10.30: Pallacanestro Don Bosco Livorno – Virtus Bologna
Ore 12: Finale per il terzo e quarto posto
Ore 13.30: Finalissima per il primo e secondo posto
Ore 15: Premiazioni
