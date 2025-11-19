Sciopero dei corrieri e facchini in appalto UPS a Prato: presidio domani mattina

Domani giovedì 20 novembre è sciopero dei corrieri e facchini in appalto Ups. L’agitazione è indetta da Filt Cgil, Fit Cisl e UilT nazionali come conseguenza alla mancata volontà di Ups (dopo un anno di trattative) a rinnovare l’accordo di secondo livello scaduto nel 2023. A Prato (dove questi lavoratori sono circa cento) è in programma un presidio dalle 8 alle 12 davanti alla sede Ups in via Sabadell 81.

Le rivendicazioni del sindacato sono: adeguamento della trasferta per il personale viaggiante, aumento del buono pasto per il personale non viaggiante (facchini), chiusura automatica del servizio nelle zone ad alto rischio in caso di allerta meteo rossa, responsabilizzazione della committenza anche sul comportamento dei fornitori (sicurezza, applicazioni accordi, ecc).

Fonte: CGIL Prato - Ufficio stampa