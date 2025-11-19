Scontri Montespertoli, vietata vendita biglietti a tifosi a Lucchese e Viareggio per trasferte nell'Empolese

Serie di provvedimenti alla sicurezza pubblica a seguito degli scontri di qualche settimana fa tra Montespertoli e Viareggio, che ha portato anche ad una multa per la squadra ospite.

La Prefettura ha fatto sapere che il match in programma per il prossimo 23 novembre tra Montespertoli e Lucchese, valevole per il Campionato di calcio di eccellenza, "è stato oggetto di esame nel corso della Riunione di coordinamento delle Forze di Polizia" del 13 novembre 2025, nella quale è stato deciso che "al fine di assicurare la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica" non saranno venduti biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Lucca.

Il Viareggio, il prossimo 23 novembre, sarà invece ancora nell'Empolese Valdelsa, a Fucecchio, e anche in questo caso il coordinamento ha stabilito il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nel Comune di Viareggio.