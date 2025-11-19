Screening gratuito per HCV: test rapidi in piazza Duomo a Firenze

In occasione della manifestazione regionale “La Toscana delle Donne”, prosegue la campagna di screening gratuito per l’HCV (epatite C) promossa dalla Regione Toscana e rivolta ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989.
I soggetti appartenenti a questa fascia di età hanno ricevuto nei giorni scorsi una lettera informativa da parte di Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica) con l’invito a partecipare al test.

Lo screening potrà essere effettuato - fino a giovedì 20 novembre dalle ore 10 alle 17 e venerdì 21 novembre solo in orario mattutino - presso il mezzo mobile della Croce Rossa, posizionato in piazza Duomo, a Firenze, a fianco del camper dell’Ispro che sta contestualmente effettuando gli screening oncologici.

Il test è semplice, rapido e gratuito, e rappresenta uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce dell’infezione da HCV, spesso asintomatica ma oggi completamente curabile. La partecipazione è volontaria e senza prenotazione: è sufficiente presentarsi con un documento d’identità e la tessera sanitaria.

La campagna di prevenzione continuerà fino al 31 dicembre e sarà  possibile effettuare il test dal medico di medicina generale,
presso le associazioni di volontariato che aderiscono alla campagna e nelle farmacie aderenti, consultabili su https://www.regione.toscana.it/documents/d/guest/elenco-farmacie-2025_10_27-pdf

Fonte: Regione Toscana

