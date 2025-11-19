'Stasera Pago io!': al Teatro Verdi di Santa Croce va in scena 'La Storia di Hansel e Gretel'

Terzo appuntamento per la bella rassegna teatrale dedicata alle famiglie Stasera pago io! che venerdì 21 novembre La storia di Hansel e Gretel , testo, scene, luci e regia Michelangelo Campanale, con Catia Caramia, Abril Milagros Gauna, Giuseppe Marzio, Andrea Izzo, produzione Teatro Crest.

Nella regione tedesca dello Spessart esiste ancora una fitta foresta, difficile da attraversare con i suoi pochi e aspri sentieri, resi ancora più difficoltosi da giganteschi e ombrosi pini e faggi, i cui rami intralciano il cammino. Per i contadini della zona è “il bosco della strega”, per via di un rudere con i suoi quattro forni e della storia di una donna bellissima che, con i suoi dolci magici, catturava quanti, perdendosi nel bosco, arrivavano nei pressi della sua casa. Sembra essere questa l’origine della fiaba di Hansel e Gretel, racconto “ombroso” come il bosco, reso ancora più inquietante dalla presenza di una donna che appare ai due fratellini bellissima, accogliente e materna, ma strega che inganna e mangia i bambini. Nello spettacolo, come nella fiaba, la sua presenza getta una luce mutevole su ogni passaggio della storia: il giornaliero inganno dell’immagine nasconde verità opposte o semplicemente più complicate. La casa, il bosco, il sentiero illuminato dai magici sassolini, le piume lucenti del cigno, tutto gira e si trasforma, per poi ritornare con una luce nuova, come il sole ogni mattina. Età consigliata: dai 5 agli 11 anni

L’originale formula prevede che siano i bambini a “pagare” l'ingresso a teatro ai parenti, grazie alla loro creatività e muniti di fantassegni, conquistati a scuola, nelle classi che hanno aderito al progetto, durante le animazioni nei centri commerciali Coop o portando un disegno e presentandolo alla cassa del teatro. Stasera pago io è un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

Il programma si chiude venerdì 28 La regina delle nevi di Renzo Boldrini con Alice Bachi, produzione Giallo Mare Minimal Teatro. .

Per informazioni sui fantassegni ci si può rivolgere a Giallo Mare.

Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno. Il fantassegno è necessario, ma non dà diritto di ingresso a teatro.

Oggi pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00 si terrà la prevendita in teatro.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa