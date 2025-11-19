Al Teatro Boccaccio 'Fiammetta - Azioni Contemporanee': una performance multisensoriale per la Giornata contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Teatro Boccaccio di Certaldo ospiterà la performance “Fiammetta – Azioni Contemporanee”, un progetto che unisce in un’unica esperienza artistica action painting, teatro e video-live.

La performance, a cura di Sandra Landi, andrà in scena al Teatro Boccaccio alle ore 17,15 ad offerta libera. Il ricavato sarà interamente devoluto a Lilth Centro Aiuto Donna.

L’evento fa parte delle celebrazioni per i 650 anni della morte di Giovanni Boccaccio e vede il contributo della Regione Toscana. Un evento organizzato da Comune di Certaldo e Pro Loco in collaborazione con SPI CGIL Coordinamento Donne, AUSER, Forum permanente delle Donne, ANPI, UNICOOP Firenze, Associazione POLIS, Lilth Centro Aiuto Donne.

L’idea nasce dal desiderio di restituire al pubblico la figura di Fiammetta, la protagonista dell’Elegia di Madonna Fiammetta di Giovanni Boccaccio, reinterpretandola in chiave contemporanea. Nella cornice di un’Arte Totale, pittura, parola e immagine si intrecciano in un linguaggio sinestetico che dà voce all’animo femminile, ai suoi moti interiori e alla sua ricerca di libertà.

Durante la performance, Cinzia Fiaschi realizzerà in scena una grande opera pittorica improvvisata su una tela di due metri per sei, creando dal vivo un flusso di segni e colori che dialoga con la parola recitata e con le proiezioni video. L’attrice Camilla Diana e la videomaker Valeria Tomasulo completano l’azione artistica, in un dialogo continuo tra gesto pittorico, immagine e voce.

Il risultato è un atto unico e irripetibile, in cui l’emozione si fa forma, suono, colore e memoria.

IL MESSAGGIO UNIVERSALE

Come sottolinea la curatrice Sandra Landi, “questa opera di Boccaccio rivela una sorprendente attualità: la figura della donna si trasforma da dea idealizzata ad amante reale. La gioia dell’amore, la perdita, la disperazione dell’abbandono diventano specchio dell’anima femminile, ancora oggi ferita ma capace di rinascere.”

Nel percorso artistico di Fiammetta – Azioni Contemporanee, il dolore e la forza della protagonista attraversano i secoli, evocando le voci di Didone, Ecuba e Medea – archetipi del dolore e della ribellione femminile. Il gesto pittorico, la parola teatrale e il linguaggio video si fondono per trasformare la sofferenza in un atto di liberazione e riscatto, rompendo le barriere di un dominio patriarcale ancora presente.

Questa Fiammetta, nata nel Trecento, parla alle donne di oggi: la sua voce antica risuona nel presente, fondendo il tempo e lo spazio nel messaggio universale dell’arte. Fiammetta – Azioni Contemporanee è così un tributo alla resilienza femminile e al potere dell’arte di trasformare il dolore in consapevolezza, la ferita in bellezza, la memoria in azione.

FIAMMETTA – AZIONI CONTEMPORANEE

Action Painting • Teatro • Video-Live

Da un’idea di Cinzia Fiaschi

A cura di Sandra Landi

“Carissime donne, acciò ch'io non metta il tempo in raccontare

ciascuno mio pensiero, quali le mie opere più sollecite fossero ascoltate...”

(da “Elegia di Madonna Fiammetta” – Giovanni Boccaccio)

Artiste in scena:

• Cinzia Fiaschi, action painter

• Camilla Diana, attrice

• Valeria Tomasulo, fotografa e videomaker

Fonte: Comune di Ceraldo - Ufficio Stampa