Verso l’inaugurazione dell’archivio storico comunale di Cerreto Guidi

Il conto alla rovescia è iniziato. L’archivio storico comunale che conserva i documenti prodotti dal comune dal Medioevo ai giorni nostri, tornerà presto a disposizione dopo un intervento di riqualificazione dei locali in Via Vittorio Veneto, a fianco del Comune.

L’inaugurazione è prevista nella mattinata di Sabato 29 novembre, a conclusione di alcuni interventi previsti presso la Biblioteca “Emma Perodi” dove alle ore 10,00 la Sindaca Simona Rossetti porterà i saluti dell’Amministrazione comunale. Subito dopo prenderanno la parola l’Arch. Lorenzo Ricciarelli, il Prof. Mauro Guerrini, la Dott.ssa Vanna Arrighi, la Dott.ssa Veronica Vestri e il Dr. Paolo Santini, mentre le conclusioni saranno affidate all’avvocato Paolo Micheli, figlio di Giovanni, a cui l’archivio verrà intitolato.

Nato a Cerreto Guidi nel 1938, Giovanni Micheli, scomparso nel 2003, ha coltivato numerosi e variegati interessi, ritagliandosi uno spazio significativo nella storia, non solo locale di Cerreto Guidi. E proprio per la specifica attenzione riservata a Cerreto e agli studi sul territorio, è stato deciso di intitolargli l’Archivio che tra pochi giorni tornerà a prendere vita dopo una chiusura legata a lavori di restauro.

La mattinata di sabato 29 novembre si concluderà con il taglio del nastro e la visita dei locali.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa