Via Cavour, via Francesco Berni e via Papa Giovanni XXIII: modifiche temporanee alla viabilità

Con le ordinanze 495 e 496 del giorno 18 novembre 2025 entreranno in vigore alcuni provvedimenti temporanei in un tratto di via Cavour, in via Francesco Berni e via Papa Giovanni XXIII, per consentire l’attività di realizzazione di un elettrodotto. Di seguito le ordinanze nel dettaglio.

VIA CAVOUR – Dal 24 novembre 2025 al giorno 11 dicembre 2025 in via Cavour, nel tratto compreso tra il civico n.61 e n.67 saranno disposti l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico e/o movieri e il restringimento della carreggiata. Le lavorazioni saranno effettuate dalla ditta Sogelma Srl, incaricata da E-Distribuzione spa. Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente a interventi da effettuarsi all'interno dell'area interessata.

VIA FRANCESCO BERNI e VIA PAPA GIOVANNI XXIII - Dal 20 novembre 2025 al giorno 15 dicembre 2025 in via Francesco Berni, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Guido Monaco e il ponte sull’Orme, saranno disposti i seguenti provvedimenti temporanei: l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico e/o movieri; l’istituzione del divieto di circolazione sul marciapiede con chiusura del marciapiede e obbligo dell’uso del marciapiede posto sul lato opposto della strada, raggiungibile tramite gli attraversamenti pedonali esistenti.

Inoltre, restringimento della carreggiata in via Papa Giovanni XXIII, negli stalli di sosta adiacenti al civico n.27 istituzione del divieto di sosta. Le disposizioni non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interessata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa