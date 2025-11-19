Voci di 'promozione' per Campinoti in FI, forse un ruolo regionale. Lascia il consiglio comunale?

La notizia non è ancora ufficiale e, al momento, non confermata da Forza Italia, ma pare che per Simone Campinoti, capogruppo FI in consiglio regionale a Empoli ed ex candidato sindaco della coalizione del Cdx, sia in vista una 'promozione' politica.

Il partito, infatti, starebbe per assegnare a Campinoti ad un altro ruolo, forse di carattere regionale. Non è ancora chiaro di quale si tratti, ma Forza Italia sembra voler alzare le responsabilità dell'attuale capogruppo empolese. In tal caso, pare che Campinoti lasci il suo ruolo di consigliere comunale a Empoli, anche se non è chiaro se si tratti di una scelta obbligata dal nuovo ruolo o una scelta personale.

Uno scenario che sembra confermato dalla convocazione, per domani, di una conferenza stampa con tutto l'entourage locale e regionale di Forza Italia: saranno presenti Marco Stella (Coordinatore Regionale Forza Italia), Simone Campinoti, Paolo Giovannini (coordinatore Provinciale Firenze Forza Italia), Nicola Nascosti (Responsabile Regionale Dipartimento ambiente), oltre a Claudia Ghezzi (Segretaria comunale Forza Italia Empoli) e Samuele Castellaneta (responsabile provinciale organizzazione).

Proprio questi ultimi due nomi sono importanti per Empoli. Qualora Campinoti decida di dimettersi, infatti, bisognerebbe procedere alla 'surroga', cioè all'elezione del nuovo consigliere comunale. Secondo la complicata norma di attribuzione ad essere eletto sarebbe il candidato 'che presenta il più alto tra i quozienti che non hanno dato luogo all’attribuzione di seggi'; nonostante in termini assoluti, cioè tra tutte le liste che hanno appoggiato Campinoti, la più votata, dopo i 'già' eletti (Francesca Peccianti, Cosimo Carriero e Danilo Di Stefano per Fratelli d’Italia), sarebbe Claudia Ghezzi, con 79 preferenze, il seggio dovrebbe però toccare a Samuele Castellaneta, ai tempi candidato con Fratelli d'Italia, la lista che appunto, avendo ottenuto più voti, avrebbe il quoziente più alto.

Castellaneta, candidato 'in quota' FdI, è infatti passato a Forza Italia nel maggio 2025. Con le dimissioni di Campinoti, quindi, restano immutati i rapporti di forza nella coalizione, con tre consiglieri di FdI e uno di FI.

