Acqua pubblica, no al privato. La sindaca di Vaiano: "Una scelta di responsabilità verso i cittadini"

Ieri la Conferenza dei Sindaci dell’Ato 3 – Medio Valdarno ha approvato all’unanimità lo stop al bando per l’ingresso di un socio privato in Publiacqua e ha avviato il percorso che riporterà la gestione del servizio idrico interamente in mano pubblica nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. Una scelta che chiude la stagione delle privatizzazioni e rafforza il controllo diretto dei Comuni su un bene essenziale.

"Il voto unanime dell’Ato 3 – commenta la sindaca di Vaiano, Francesca Vivarelli - è una scelta di giustizia e di responsabilità verso i cittadini. L’acqua è un bene comune, non una merce: riportarla interamente in mano pubblica significa sottrarla alla logica del profitto e garantire che ogni decisione sia presa nell’interesse delle comunità. Come Amministrazione abbiamo sostenuto con convinzione questa direzione fin dal primo giorno, perché i servizi essenziali devono restare in una casa trasparente, controllata dai Comuni e accessibile a tutti".

Fonte: Unione Comuni Val di Bisenzio - Ufficio Stampa