Adescava calciatori 13enni con la promessa di scarpe: 29enne condannato a 5 anni

Un fiorentino di 29 anni è stato condannato in abbreviato a 5 anni di reclusione e a una multa di 30.000 euro con l'accusa di pornografia minorile. Da quanto ricostruito l'uomo avrebbe adescato giovani calciatori di Firenze con la promessa del regalo di scarpe sportive e visibilità sui propri canali social in cambio di foto intime, spacciandosi per manager di una multinazionale di articoli sportivi, vantandosi di essere giornalista e dirigente di società di calcio. Il 29enne avrebbe attirato numerosi ragazzini, tutti di età tra i 13 e 14 anni, in una chat, prima di chiedere di inviare foto intime

È stata disposta anche la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e da qualunque incarico nelle scuole e in strutture frequentate da minori. A far scattare la denuncia di alcuni genitori. Il 29enne ha risarcito le vittime prima dell'inizio del processo.