Anbi Toscana ai neoassessori: "Pronti a collaborare per sicurezza territori e valorizzazione dell'acqua"

"Siamo pronti a continuare il lavoro con i nuovi assessori: a loro, al presidente Giani e tutta la squadra, vanno le nostre congratulazioni. Il nostro obiettivo, che siamo certi continuerà ad essere condiviso, è continuare a tenere al centro dell’agenda politica i temi della sicurezza idrogeologica e della valorizzazione della risorsa acqua".

A dichiararlo è Paolo Masetti, presidente di Anbi Toscana, dopo l’assegnazione delle deleghe alla nuova giunta regionale toscana.

"In questi anni siamo riusciti a fare grandi progressi, finanziare opere importanti e mettere a terra proposte concrete per la difesa del territorio e il supporto all’agricoltura – aggiunge il direttore di Anbi Toscana, Fabio Zappalorti -. Confermando la massima disponibilità a collaborare, ci auguriamo di poter proseguire su questa strada".

Fonte: Ufficio Stampa