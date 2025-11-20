Arrestato a Pontedera 27enne per spaccio e ricettazione: sequestrati droga e motociclo rubato

Un 27enne extracomunitario è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile nella tarda serata del 15 novembre con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione. L’intervento è avvenuto in via Puccini durante un controllo di routine: l’uomo è stato trovato con 8 grammi di cocaina suddivisi in 15 dosi, 33 grammi di hashish e un grammo di marijuana.

La successiva perquisizione nel domicilio occasionale del giovane ha portato al sequestro di un bilancino elettronico di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi. Tutta la droga è stata repertata in attesa di deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato.

Durante le verifiche, i militari hanno scoperto che il 27enne aveva la disponibilità di un motociclo rubato, oggetto di una denuncia presentata il 27 ottobre. Il mezzo è stato riconsegnato al proprietario.

Su disposizione della Procura di Pisa, l’uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza fino al rito direttissimo, durante il quale l’arresto è stato convalidato senza l’applicazione di misure cautelari. Essendo irregolare sul territorio nazionale, sarà ora avviato alle procedure di espulsione.