Leggerissimo: "Gli antropologi" di Aysegül Savas

Avere quasi quarant'anni, vivere lontano da casa, cercare di comprare un appartamento e metter su famiglia. Sembra tutto così facile, così normale, eppure ogni gesto e ogni pensiero è stratificato, dalle lingue e dalla società in cui ci si trova a vivere, immerso nei ricordi della propria giovinezza, screziato dalle vicende dei familiari a chilometri di distanza. Sono solo alcuni dei temi di uno dei romanzi più moderni usciti in Italia in questo periodo, "Gli antropologi" di Aysegül Savas, edito da Gramma Feltrinelli.

I protagonisti sono Asya e Manu, hanno lasciato i loro paesi d'origine per una grande città, dove si sono conosciuti da giovani e poi si sono sposati. Alla ricerca di un posto nel mondo, ma senza radici nella grande città (i luoghi non vengono mai specificati) Asya e Manu si dividono tra il lavoro, i caffè, gli amici proprio con lo sguardo degli antropologi del titolo - e d'altronde Asya, voce narrante, è documentarista. Osservano gli altri, forse li invidiano, ma mantengono sempre una patina di - speranzosa - felicità nonostante quel sottofondo di malinconia che permea il romanzo.

La forza del libro di Savas, nata in Turchia e residente a Parigi dopo aver girato diversi stati, è nei dettagli della vita di tutti i giorni di Asya e Manu, nei loro confronti che siano litigiosi o meno, nel rapporto coi vicini o coi pochi amici. Alcune pagine sono toccanti, come quelle sulla famiglia che 'cambia' mentre i protagonisti sono lontani, o come i dettagli sui compleanni da expat. La scrittura è affascinante, sembra quasi di vedere i protagonisti in una teca e di essere noi gli antropologi che studiano la vita di Asya e Manu.

Titolo: Gli altropologi

Autrice: Aysegül Savas

Traduttrice: Gioia Guerzoni

Casa editrice: Gramma Feltrinelli

Anno di pubblicazione: 2025 (originale 2024)

Pagine: 176

Prezzo di copertina: 18 euro

