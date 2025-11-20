Leggerissimo: "Gli antropologi" di Aysegül Savas

Cultura Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Avere quasi quarant'anni, vivere lontano da casa, cercare di comprare un appartamento e metter su famiglia. Sembra tutto così facile, così normale, eppure ogni gesto e ogni pensiero è stratificato, dalle lingue e dalla società in cui ci si trova a vivere, immerso nei ricordi della propria giovinezza, screziato dalle vicende dei familiari a chilometri di distanza. Sono solo alcuni dei temi di uno dei romanzi più moderni usciti in Italia in questo periodo, "Gli antropologi" di Aysegül Savas, edito da Gramma Feltrinelli.

I protagonisti sono Asya e Manu, hanno lasciato i loro paesi d'origine per una grande città, dove si sono conosciuti da giovani e poi si sono sposati. Alla ricerca di un posto nel mondo, ma senza radici nella grande città (i luoghi non vengono mai specificati) Asya e Manu si dividono tra il lavoro, i caffè, gli amici proprio con lo sguardo degli antropologi del titolo - e d'altronde Asya, voce narrante, è documentarista. Osservano gli altri, forse li invidiano, ma mantengono sempre una patina di - speranzosa - felicità nonostante quel sottofondo di malinconia che permea il romanzo.

La forza del libro di Savas, nata in Turchia e residente a Parigi dopo aver girato diversi stati, è nei dettagli della vita di tutti i giorni di Asya e Manu, nei loro confronti che siano litigiosi o meno, nel rapporto coi vicini o coi pochi amici. Alcune pagine sono toccanti, come quelle sulla famiglia che 'cambia' mentre i protagonisti sono lontani, o come i dettagli sui compleanni da expat. La scrittura è affascinante, sembra quasi di vedere i protagonisti in una teca e di essere noi gli antropologi che studiano la vita di Asya e Manu.

Titolo: Gli altropologi
Autrice: Aysegül Savas
Traduttrice: Gioia Guerzoni
Casa editrice: Gramma Feltrinelli
Anno di pubblicazione: 2025 (originale 2024)
Pagine: 176 
Prezzo di copertina: 18 euro

 

Notizie correlate

Toscana
Attualità
17 Novembre 2025

Musei gratis per le donne toscane dal 18 al 24 novembre

La cultura traina i diritti. Con questa convinzione la Regione dedica una settimana di visite gratuite per conoscere collezioni museali e mostre alle donne toscane, che, da martedì 18 a [...]

Toscana
Cultura
13 Novembre 2025

Leggerissimo: "Ci chiamavano sciacalli" di Carlo Pallavicino

Carlo Pallavicino ha iniziato da giovanissimo a fare il giornalista, poi è diventato uno dei primi procuratori di calciatori, è scrittore ed è stato un pioniere dell'informazione online, è un [...]

Toscana
Attualità
13 Novembre 2025

“Libertà”: torna La Toscana delle donne, il viaggio nei diritti

Giunta alla sua quarta edizione, torna a novembre “La Toscana delle donne”, la manifestazione promossa dalla Regione Toscana e ideata da Cristina Manetti. La nuova edizione 2025 dal 16 al [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina