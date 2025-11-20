Cambio in consiglio comunale: Campinoti nella segreteria regionale di FI, Castellaneta nuovo consigliere: "Raddoppiamo l’impegno su Empoli"

"Moltiplichiamo l'impegno sul territorio. Nonostante la chiamata del partito, manterrò fermamente il presidio su Empoli". Così Simone Campinoti, esponente di Forza Italia a Empoli ed ex candidato sindaco della coalizione del centrodestra, che lascia il ruolo di consigliere comunale per entrare, al fianco di Marco Stella, nella segreteria del partito per portare a livello regionale le istanze territoriali e "raddoppiare" lo sforzo su Empoli. A subentrare in consiglio comunale al posto di Campinoti sarà Samuele Castellaneta, responsabile provinciale organizzazione.

"Il partito ha riconosciuto in me delle capacità e quindi rispondo alla chiamata – ha detto Campinoti -. Manterrò fermamente il presidio su Empoli, che si moltiplica, portando avanti l'incarico che mi è stato affidato. Questa esperienza comunale me la porterò dietro: è stato un anno e mezzo entusiasmante in consiglio comunale, una esperienza importante che però è stata difficile da conciliare con la mia vita, anche se avrei comunque continuato a onorare il mio impegno. Il nostro obiettivo è far vedere che c'è un partito come il nostro, veramente proiettato al cambiamento. C’è adesione al nostro progetto - ha aggiunto -. Ho ricevuto messaggi entusiasmanti dalla gente, che si aspetta che concretizzeremo le questioni reali. Sono sicuro che alla prossima tornata elettorale lo porteremo a compimento".

"Nessun doppio incarico - spiega Marco Stella, Coordinatore Regionale di Forza Italia -. Ci siamo chiesti come Samuele potesse dare una mano a Empoli e come Simone potesse dare una mano a me, come una famiglia. Lo sforzo che abbiamo chiesto a Simone e la sua adesione alla proposta dimostrano il suo attaccamento al territorio: ha scelto di rimanere a dare una mano a Empoli, ma senza doppio incarico".

La valutazione che ha portato alla proposta di Campinoti in segreteria regionale, come spiega Stella, parte dal buon risultato elettorale ottenuto da Forza Italia nel territorio comunale di Empoli: "Forza Italia in questi anni ha saputo allargarsi e consolidare il proprio percorso politico, facendo ciò che il nostro presidente Berlusconi ha sempre detto, ovvero valorizzare persone che hanno dimostrato capacità di lavoro - come Simone, un grande imprenditore - e metterle a disposizione della collettività, in questo caso della comunità di Empoli. Forza Italia è cresciuta molto dalle elezioni amministrative, ottenendo uno dei risultati migliori rispetto al punto di partenza. Così, insieme a Samuele e Simone, abbiamo valutato che, visto il risultato straordinario nella provincia di Grosseto alle regionali, oltre il 14% grazie all'innesto del sindaco Vivarelli Colonna, e considerando che in provincia di Firenze il nostro partito fatica ancora, fosse opportuno coinvolgere donne e uomini del partito senza togliere energie alle attività consiliari. Ho chiesto a Simone di aiutarmi per rappresentare Empoli, uno dei territori penalizzati dalla giunta Giani, che ancora non ha dato risposte. Le istanze di Empoli saranno rappresentate a livello regionale proprio da Campinoti".

Campinoti in Segreteria Regionale: il ruolo

Campinoti si occuperà di progetti editoriali legati a Forza Italia e di sfruttare la propria esperienza imprenditoriale per attrarre finanziamenti sul territorio, anche in ottica europea, in vista del prossimo piano settennale dei bandi comunitari. Come spiega Stella: "Stiamo pensando di elaborare un gruppo di lavoro per il piano settennale di finanziamenti europei. Metteremo in campo le nostre donne e i nostri uomini migliori per attrarre fondi europei grazie a un imprenditore capace come Campinoti. Sono sicuro che Forza Italia porrà all'attenzione del nuovo governo regionale le nuove misure per il settennato europeo ricordando che molti finanziamenti ormai - come quelli per i nidi gratuiti – si ottengono con fondi europei, non con i soldi degli italiani. Per questo il settennato va preparato in anticipo. Ci auguriamo che Campinoti si proponga come guida per questo gruppo. Non siamo una forza di opposizione - precisa Stella -, la nostra è una cultura di governo e abbiamo l'ambizione di portare questa cultura anche nel governo regionale. Come lavoreremo? Sicuramente non come il governo Giani, chiuso in una stanza a decidere le deleghe".

Samuele Castellaneta, nuovo consigliere comunale per Forza Italia a Empoli

A subentrare in Consiglio Comunale sarà Samuele Castellaneta, già responsabile provinciale organizzazione e da oggi consigliere comunale per Forza Italia. Empolese, classe 1990, Castellaneta si racconta: "Sono laureato in Strategie, Management e Controllo all'università di Pisa. Ho iniziato a lavorare in Computer Gross, dove mi sono formato. Successivamente ho lavorato per una multinazionale americana nella gestione di tracciabilità e sicurezza, occupandomi di hardware e software. Faccio politica da quando ero studente: prima come rappresentante di istituto alle superiori, poi rappresentante degli studenti universitari. Ho sempre lavorato all’interno del partito come organizzatore. Mi sono candidato lo scorso anno nelle liste di Fratelli d’Italia e da maggio scorso ho accettato l’incarico che Marco Stella e Nicola Nascosti mi hanno chiesto di ricoprire a livello provinciale per la parte organizzativa".

Sul 'cambio di bandiera', Castellaneta afferma: "Un cambio in controtendenza: non si lascia un partito al 30%, ma per me valgono di più le persone dei numeri, e per questo ho sposato in pieno questo percorso. Mi ha dato tante soddisfazioni, perché abbiamo affrontato una tornata elettorale regionale in crescita. Sono onorato di prendere il testimone di Simone in consiglio comunale e contribuirò a portare avanti i valori di Forza Italia".

"Il passaggio di Samuele e la chiamata di Simone alla segreteria sono fondamentali ed è motivo di orgoglio - ha affermato Nicola Nascosti, ex consigliere regionale -. Il nostro prossimo obiettivo è crescere ulteriormente, forti dei numeri raddoppiati. Dobbiamo rendere Forza Italia ancora più radicata sul territorio. Prossimo appuntamento: le politiche".

"Conosciamo Samuele, sappiamo come lavora e lavora bene, per questo lo abbiamo voluto nel nostro movimento politico - ha aggiunto Stella -. Rappresenterà benissimo le istanze di FI in consiglio comunale. Chi pensa che il nostro impegno su Empoli sia diminuito perché toglie energie a Simone si sbaglia di grosso: le energie chieste a Simone saranno raddoppiate, sia su Empoli sia a livello regionale, insieme a Samuele. Lo facciamo in virtù delle elezioni amministrative di un anno fa, in cui abbiamo piantato un seme che continuiamo a far crescere, per vincere alle prossime elezioni tra quattro anni". Conclude: "Noi lo diciamo oggi: tra quattro anni Empoli sarà di centrodestra e il sindaco sarà di Forza Italia".

Da oggi la squadra sarà così composta: "il candidato sindaco in segreteria regionale Simone Campinoti, il consigliere comunale Samuele Castellaneta con Claudia Ghezzi, insieme alla squadra del coordinamento comunale, coordinati dalla segreteria regionale con l’avallo e l’aiuto di Nicola Nascosti" conclude Stella.

