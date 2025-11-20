Carabinieri, festa della patrona a Montelupo Fiorentino

Montelupo Fiorentino
Domenica 30 novembre alle ore 9:30 nella Parrocchia di San Donato a Livizzano si terrà la celebrazione della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri.

La funzione sarà presieduta dal cardinale Ernest Simoni e concelebrata da Don Cristian Meriggi, parroco della comunità ospitante. All’appuntamento sono attese le autorità militari, civili ed ecclesiastiche, insieme a numerosi soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri dell’Empolese e della piana fiorentina.

Al termine della liturgia, la giornata proseguirà al Ristorante “I Palmenti” di Montelupo Fiorentino, dove verrà formalizzato l’ingresso dei nuovi tesserati nella Sezione di Montelupo Fiorentino dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Tra i nuovi iscritti figurano diversi Carabinieri in servizio presso il Comando Legione CC Toscana e, tra i simpatizzanti, Simone Campinoti, imprenditore attivo nei settori tecnologico, informatico e della comunicazione; il professor Lorenzo Antonuzzo, direttore dell’Oncologia di Careggi, e Riccardo Ginepri, maestro di arti marziali ed ex campione d’Italia di Thai Kick Boxing.

L’evento è gratuito e aperto a tutti gli amici e simpatizzanti, che saranno accolti con piacere. Per il pranzo è richiesta la prenotazione.

