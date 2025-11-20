Chiusura Pam Panorama a I Gigli: a Firenze l'incontro tra Regione, sindacato e azienda

È fissato per lunedì 24 novembre alle ore 11, a Firenze, presso la sede Arti in via Mercadante, l’incontro tra Regione Toscana, sindacati e Pam Panorama sulla vertenza che riguarda il punto vendita al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio.

In ballo ci sono 45 posti di lavoro e l’annunciata chiusura del negozio Pam Panorama, una decisione che per la Filcams Cgil rappresenterebbe "un durissimo colpo occupazionale e sociale per un territorio già duramente provato da altre crisi aziendali".

In concomitanza con l'incontro, la Filcams Cgil Firenze proclama sciopero e organizza un presidio davanti alla sede Arti per chiedere il ritiro dei licenziamenti e l’apertura di un confronto vero sulle prospettive occupazionali. Dice Maurizio Magi, segretario generale Filcams Cgil Firenze: "La questione de I Gigli è un pezzo del puzzle. Negli ultimi giorni Pam Panorama ha licenziato tre lavoratori in Toscana, tutti con una importante anzianità contrattuale: due a Livorno e uno a Siena con il cosiddetto test del carrello. Sempre nel negozio a I Gigli, nei mesi scorsi, l’azienda ha modificato unilateralmente il DVR (Documento di Valutazione del Rischio) senza coinvolgere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aggravando un clima interno già pesante e fonte di preoccupazione per dipendenti e organizzazioni sindacali. Tutto ciò è inaccettabile: unendo tutti questi puntini emerge con evidenza che l’azienda sta mettendo in campo una riorganizzazione sulla pelle dei lavoratori e di fronte a questo non possiamo stare fermi. Intanto, registriamo come fatto positivo che siano state presentate in Parlamento delle interrogazioni sulle vicende in questione".

Fonte: Filcams Cgil Firenze