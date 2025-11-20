CNA Pisa rilancia il turismo esperienziale a San Miniato: le botteghe artigiane aprono le porte con Artour

San Miniato
Non un semplice itinerario turistico, ma un viaggio dentro il cuore pulsante dell'artigianato artistico. Sabato 22 novembre, dalle ore 18, CNA Pisa porta a San Miniato la terza tappa di Artour Itinerante, il format che sta ridisegnando il modo di raccontare e valorizzare i mestieri d'arte nel territorio pisano.

Dopo il tutto esaurito registrato a Volterra nei primi due appuntamenti dell'anno, il progetto approda nel centro storico sanminiatese con un obiettivo preciso: far entrare visitatori e turisti nelle botteghe, lì dove nascono oggetti unici, dove le mani degli artigiani danno forma a saperi antichi tramandati di generazione in generazione.

Cinque botteghe, cinque storie da scoprire. L'appuntamento – dal titolo "Gesti che danno forma alla bellezza. L'anima delle botteghe artigiane" – coinvolgerà cinque realtà dell'artigianato locale: i gioielli di Caterina Malvezzi, la moda etica di ChicLadyTrends di Serena Rao, le calzature Made in Tuscany di Dover, i riflessi de Lo Specchio Magico e i cappelli artigianali di Concepción.

A guidare il percorso sarà City Grand Tour, che accompagnerà i partecipanti in un itinerario tra vicoli e piazze, con soste nelle botteghe per assistere dal vivo alle lavorazioni e ascoltare le storie dei maestri artigiani.

Ritrovo alle 18 in Piazza Dante Alighieri. Ingresso gratuito su prenotazione (fino a esaurimento posti) tramite apposito Google Form.

Il segreto del format sta nel suo approccio: niente stand, niente mercatini. "Il nostro obiettivo è portare i turisti direttamente nelle botteghe, dove si svolge il lavoro quotidiano – spiega Sabrina Perondi, Coordinatrice sindacale Artigianato artistico e tradizionale CNA Pisa –. Vivere con gli artigiani un momento della lavorazione, vedere nascere un oggetto sotto i propri occhi: questo è il massimo della visibilità per loro. Non è solo promozione, è racconto autentico di un mestiere, di una passione, di un'identità."

Dal turismo di massa a quello esperienziale, il progetto si inserisce in una visione più ampia: quella di un turismo di qualità, che cerca autenticità e non si ferma alla fotografia di un panorama. "Il visitatore oggi vuole capire cosa c'è dietro un oggetto, vuole sporcarsi le mani, entrare nei laboratori - conclude Perondi -. Artour Itinerante risponde esattamente a questa domanda, valorizzando un patrimonio vivo che rende il nostro territorio unico."

Dopo San Miniato, il format proseguirà sabato 29 novembre a Pisa e continuerà nel 2026 con nuove tappe in altri borghi della provincia, per estendere il modello a tutte le realtà artigiane del territorio.

Link di prenotazione Artour San Miniato: https://forms.gle/TV5GZhdZuhKMgb3u5

