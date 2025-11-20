Commozione e grande partecipazione in Casentino ai funerali del piccolo Leo

Si è svolto alla presenza di centinaia di cittadini della Pieve di Romena a Pratovecchio Stia il funerale di Leo Ricci, il bambino di due anni morto il 12 novembre scorso nel giardino dell'asilo nido di Soci, dopo essere rimasto soffocato dal cappuccio del giubbotto impigliato a un ramo. Una tragedia che ha colpito la famiglia, che in vista della cerimonia pubblica aveva chiesto a tutti di partecipare con una "presenza silenziosa e raccolta" e di non portare fiori, ma contribuire a una raccolta fondi destinata a un progetto solidale. Una tragedia che ha colpito tutta la comunità, che si è stretta intorno agli affetti del piccolo. Presenti anche i compagni dell'asilo, con i genitori. Forte commozione durante la funzione, nella quale sono risuonate alcune musiche e una ninna nanna. Don Luigi Verdi ha proposto di celebrare il giorno del compleanno del bambino con una "festa nei prati di Romena per tutti i bambini del Casentino". E proprio ai bimbi del territorio si rivolge l'iniziativa benefica lanciata dalla famiglia di Leo.

Intanto proseguono le indagini della procura di Arezzo per chiarire ogni passaggio della tragedia. Al momento risultano iscritte nel registro degli indagati cinque persone tra cui educatrici, assistenti e coordinatrice del nido, per omicidio colposo.