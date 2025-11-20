Confagricoltura Toscana: "Benvenuti ai nuovi assessori. Ora si lavori per il futuro dell’agricoltura"

Politica e Opinioni Toscana
Carlo Bartolini Baldelli

Diamo un caloroso benvenuto al nuovo assessore all'agricoltura, Leonardo Marras: ora possiamo iniziare a lavorare con determinazione e piglio per le imprese agricole toscane”

A dirlo è il presidente di Confagricoltura Toscana, Carlo Bartolini Baldelli, che saluta la nuova Giunta regionale presentata dal presidente Eugenio Giani.

“Mi auguro e sono convinto che sia possibile un proficuo rapporto, nel rispetto dei ruoli, tra l'assessore e la nostra associazione” aggiunge il presidente.

“L’importanza del comparto agricolo e di tutto ciò che ruota intorno ad esso è sotto gli occhi di tutti – prosegue Bartolini Baldelli –. L’impegno e i risultati delle aziende devono coinvolgere tutto il sistema affinché le ben radicate idee di qualità e sostenibilità possano continuare a far germogliare l’immagine della Toscana tutta. Con buon senso, garbo e determinazione, porremo sul tavolo i nostri intendimenti, frutto dell’esperienza e di una visione del futuro mai banale e sempre vincente”.

“Proseguiremo il confronto avviato in questi anni – sottolinea il presidente – portando al tavolo della Regione idee, criticità e proposte frutto dell’esperienza concreta delle aziende. L’obiettivo non cambia: qualità, sostenibilità vera, economica oltre che ambientale, ed una visione del futuro che permetta all’agricoltura toscana di restare un’eccellenza”.

Confagricoltura Toscana augura buon lavoro anche agli assessori Monia Monni e David Barontini, confidando in un proficuo rapporto anche con loro.

“Auspichiamo che l’avvio della nuova Giunta – conclude Bartolini Baldelli - segni una fase operativa veloce e pragmatica, perché il settore ha bisogno di risposte già oggi: dai mercati alla semplificazione, dalla gestione del territorio al sostegno alla competitività delle imprese. Noi siamo pronti con determinazione e spirito di squadra”.

Fonte: Confagricotura Toscana - Ufficio Stampa

