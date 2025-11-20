Convocato il Consiglio comunale di Montaione: i punti all'Ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Montaione è stato convocato in sessione straordinaria per giovedì 27 novembre 2025 alle ore 18:30. La seduta, in prima convocazione, si terrà nella Sala consiliare “Mario Rossetti” e sarà dedicata all’esame di una serie di atti di particolare rilievo per l’amministrazione.

La riunione si aprirà con le comunicazioni del sindaco, come previsto dalla proposta n. 44 del 6 novembre 2025 registrata agli atti comunali. Seguirà la discussione sulla proposta n. 48 del 18 novembre 2025 relativa al bilancio 2025-2027, che include alcune variazioni accompagnate dall’applicazione dell’avanzo.

L’assemblea sarà inoltre chiamata a valutare la proposta n. 45 del 7 novembre 2025 riguardante l’approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2026-2028, strumento fondamentale di orientamento delle future scelte amministrative.

Un punto centrale dell’ordine del giorno sarà poi la convenzione tra l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Montaione, Montespertoli e Vinci, finalizzata all’esercizio associato delle funzioni conferite dalla Regione Toscana alla Comunità di Ambito in base alla legge regionale n. 61 del 31 dicembre 2024. Il tema sarà affrontato attraverso la proposta n. 46 del 12 novembre 2025.

La seduta si concluderà con l’esame della proposta n. 47 del 17 novembre 2025 riguardante l’adeguamento del regolamento per lo svolgimento dell’attività di noleggio con conducente, necessario per recepire le recenti modifiche legislative e introdurre ulteriori precisazioni operative.

La cittadinanza è invitata a partecipare ai lavori consiliari.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Stampa

